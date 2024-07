Na dobrovolné vojenské cvičení dnes nastoupilo 127 studentů středních škol

V Žatci na Lounsku a v Hranicích na Moravě na Přerovsku dnes začalo dobrovolné vojenské cvičení pro studenty posledních ročníků středních škol, celkem jich na čtyřtýdenní výcvik nastoupilo 127. Armáda o tom informovala v tiskové zprávě. Pilotní projekt má plnoletým studentům představit armádu, její fungování a principy. Za čtyřtýdenní výcvik dostanou zhruba 30.000 korun.

Výcvik organizují příslušníci 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Hradiště. V Žatci dnes na cvičení nastoupilo 86 studentů, v Hranicích na Moravě 41. Pětina z celkového počtu jsou dívky.

"Po nástupu dobrovolníci absolvovali běžné administrativní kolečko a zdravotní prohlídku, nafasovali si část vojenského vybavení. Po poledni se přesunou do výcvikových prostorů, kde budou ubytováni na pokojích po šesti až osmi lidech. Ještě dnes tam budou dovystrojeni dalším vojenským materiálem a zahájí výcvik," uvedla armáda v tiskové zprávě.

Součástí dobrovolného cvičení bude například střelba z ručních zbraní nebo hod granátem, ale také kurz první pomoci a tělesná příprava v podobě ranních rozcviček i polních přesunů na větší vzdálenost.

Pilotní projekt má podle zástupce náčelníka generálního štábu Pavla Lipky oslovit nejmladší generaci a představit jí armádu zatím netradičním způsobem. Zkušenosti z letošního ročníku kurzu poslouží podle armády k přípravě dalšího cvičení na příští rok. "To by mělo pokrýt zatím vysoký zájem a být organizováno u více jednotek Armády ČR," uvedla armáda v tiskové zprávě.

Češi se mohou do obrany země zapojit několika způsoby - stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.

Na dobrovolné vojenské cvičení se loni podle armády přihlásilo více než 300 zájemců, letos za první půlrok přes 400.