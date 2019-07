Na funkci ministra kultury nelpím, tvrdí Michal Šmarda

O vládní krizi, která je spojena s výměnou ministra kultury Antonína Staňka, se bude znovu jednat v pátek v Lánech. Jeho nástupce Michal Šmarda stále počítá s možností, že se i přes veškeré komplikace ujme vedení resortu kultury. Stojí ještě o vedoucí pozici? A hrozí podle něj pád vlády? Na to a další odpovídal místopředseda ČSSD on-line deníku TÝDEN.CZ.



Počítáte stále s možností, že se stanete ministrem kultury?

S ohledem na to, že to navrhl předseda sociální demokracie panu premiérovi a ten se s návrhem ztotožnil, tak je to pravděpodobná varianta. Není nikdo, kdo by tomu mohl zabránit.

Stojíte o to místo?

Tady nejde o to, jestli o to místo stojím. Já se o funkci ministra kultury neucházím, nabídl mi ji předseda sociální demokracie a nabídku jsem přijal. Jsem ochotný funkci vzít, pokud na tom bude trvat předseda sociální demokracie a pan premiér. To jsou dva lidé, kteří mají pravomoc o tom rozhodnout. Nijak na té funkci však nelpím.

Myslíte si, že pokud se v pátek pan prezident s Hamáčkem a Staňkem nedohodnou, tak padne vláda?

Já si myslím, že tahle vláda má smysl do doby, dokud bude moct sociální demokracie prosazovat své programové priority prostřednictvím lidí, které si do vlády sama nominuje. Možnost, že padne vláda, existuje, pokud dospěje předsednictvo sociální demokracie k závěru, že sociální demokracie nemá možnost ovlivnit to, kdo ji bude reprezentovat ve vládě.

Co říkáte na slova Petra Dolínka, který chce vyloučit Antonína Staňka z jednání klubu? Není to trochu přes čáru?

Já si myslím, že není nutné, abychom tu situaci vyhrocovali. Pan ministr Staněk podal demisi, čímž dal najevo, že nechce být nadále ministrem kultury, což téměř všichni respektujeme. Situace se malinko zkomplikovala, ale ne jeho vinou. Pan Staněk je respektovaným poslancem za sociální demokracii a je nejvyšší čas, aby mu bylo vyhověno v jeho přání ukončit své angažmá na ministerstvu kultury, aby se mohl věnovat poslanecké práci. Myslím si, že může být sociální demokracii užitečný.

Zachoval byste se stejně jako Antonín Staněk v případu ředitele Národní galerie?

Ta situace je podle mě vyřešená. Ředitel Národní galerie byl odvolán, na což má ministr kultury právo. Neumím si představit, jakým jiným způsobem by měl být jmenován ředitel Národní galerie, než že vzejde z výběrového řízení. Teď jde o to, aby bylo výběrové řízení nezpochybnitelné, transparentní a aby byly ve výběrové komisi osobnosti nejen z Česka, ale také ze zahraničí. Tak, aby měl nový ředitel nezpochybnitelnou autoritu. Myslím si, že současná situace je pro Národní galerii nepříjemná, protože je to jedna z nejrespektovanějších institucí v České republice. Současný stav na ni nevrhá příliš dobré světlo.

Takže to chcete změnit?

Chtěl bych, aby tam byl nezpochybnitelný ředitel, který vzejde z výběrového řízení. Pokud možno co nejdřív.

Je to vaše priorita?

Ano, určitě je to jedna z priorit. To samé se týká Muzea umění v Olomouci. A myslím si, že další prioritou je, aby v dalších příspěvkových organizacích byly nastaveny takové mechanismy, které do budoucna vyloučí opakování podobných situací.