Na Hluboké se pustili do první zásadní rekonstrukce, opraví zámeckou vodárnu

Památkáři začali opravovat zámeckou vodárnu v Hluboké nad Vltavou, která je technickou památkou. Zámecké kašny i zahradu zásobuje užitkovou vodou. Práce za pět milionů korun potrvají do prosince. Je to první zásadní rekonstrukce barokní stavby z roku 1735. Opravuje se i zámecký podzemní systém dlouhý 2,5 kilometru. Do pěti let chtějí památkáři vybudovat zavlažovací systém.

Vltavská voda zásobuje zámek od 16. století. Nahoru se dříve tlačila pomocí dřevěných čerpadel, takzvaných trkačů. Památkáři obnovují stavební konstrukce, nejvíc práce je na obvodových zdech. "Je to technická, velice pěkná památka. A cenná v tom, že pořád funguje," řekl investiční technik jihočeských památkářů Roman Pivoňka.

Z vodárny, kterou několikrát poničily povodně, se zalévají zámecké zahrady, a opravou chtějí památkáři předcházet statickým poruchám a trhlinám. Kastelán Martin Slaba považuje vodárnu za součást technických prvků, jako je zámecké podzemí. "Snažíme se to dělat památkově nejcitlivěji. Využívají se staré technologie, staré malty. Náročná bude práce s obrubou dřevěných prvků," řekl Slaba. Vodárnu chce nechat zapsat na seznam národních kulturních památek.

Při opravě se musí rozebrat a opravit dvě Francisovy turbíny z roku 1908, vysoké tři metry. Rotor turbíny má průměr 120 centimetrů. Památkáři dosud využívali jednu, po opravě by měly fungovat obě.

Na zámku se opravuje i podzemní systém, který odvádí dešťovou vodu. "Podzemí bylo ve stavu mírně zapomenutém, nevyčištěné. Vyhledávali jsme poškozené části, které se zpevňovaly. Nejhorší hříchy se odstranily," řekl Slaba. Plánuje, že časem opraví i vodárenskou věž v parku.

Zámek Hluboká patří k nejnavštěvovanějším památkám v ČR. Loni přilákal od ledna do srpna 229 937 lidí, letos za stejné období 162 963 turistů. Nabízí čtyři prohlídkové trasy a věž.