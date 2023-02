Na jižní Moravě vzrostla za týden nemocnost u dětí, klesla u dospělých

V Jihomoravském kraji přibylo za poslední týden dětí s akutními respiračními nemocemi a chřipkou, naopak ubylo nemocných mezi dospělými. V populaci je stejně jako před týdnem kolem 24 tisíc nemocných mezi 1,2 milionu obyvatel a jedenáctým týdnem trvá epidemie. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Na 100 tisíc obyvatel připadá 2002 nemocných, před týdnem to bylo 2012 na stejný počet obyvatel. Chřipka tvoří 12 procent případů respiračních infekcí. "V průběhu uplynulého týdne došlo k posunu v nemocnosti v některých věkových skupinách. Nárůst byl opět zaznamenán u školních dětí, a to o 13 procent. Pokles nemocnosti nastal u dospělých osob produktivního věku, a to o 12 procent," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.

Na hodnotě kolem 2000 nemocných na 100 tisíc obyvatel se epidemie drží čtvrtým týdnem. Hranice epidemie je kolem 1700 na 100 tisíc obyvatel. Nad celokrajským průměrem je nemocnost v okrese Brno-venkov a v okresech Břeclav a Hodonín.

Hygienici doporučují dodržovat základní zásady prevence a léčby. Doporučují umývat si ruce, pít dostatek teplých nápojů, dostatečně spát a v uzavřených prostorách pravidelně větrat. Pokud lidé onemocní, neměli by se snažit nemoc přecházet a měli by omezit kontakt s dalšími lidmi.

Počátek epidemie, která je nejsilnější za posledních pět let, sahá do loňského prosince. Před vánočními svátky nemocnost překonala hranici 40 tisíc lidí. Hygienici však berou údaje pouze od praktických lékařů a pediatrů, nemocných tedy může být více s ohledem na to, že někteří nemuseli vyhledat odbornou pomoc.