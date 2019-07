Na Klínovci se vážně zranil 12letý chlapec, havaroval na kole

V Trail Parku Klínovec na Chomutovsku se v sobotu odpoledne těžce zranil dvanáctiletý chlapec. Havaroval při sjezdu na horském kole a spadl tak nešťastně, že se vážně poranil v oblasti břicha. Vrtulník ho přepravil do nemocnice v Ústí nad Labem. Informoval o tom mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

Nehoda se stala kolem 13.00 na jedné z tratí v celkem nepřístupném terénu na Klínovci. "Vzhledem k tomu jsme k nehodě vyrazili v terénním autě a na čtyřkolce, ale poslední úsek jsme absolvovali pěšky," popsal zásah Jan Šimeček, zasahující člen Horské služby Krušné hory. Záchranáři poraněného chlapce stabilizovali a čekali na vrtulník záchranné služby, který na místo naváděli pomocí světlice.

Vzhledem k panujícímu počasí a letním prázdninám jsou podle horské služby trati v Krušných horách plné cyklistů a přibývá proto úrazů. "Všichni by bezpodmínečně měli dodržovat Desatero horského cyklisty. Rozhodně by rodiče měli vždy zvážit, zda do náročných terénů pustit i méně zkušené děti," řekl Miroslav Güttner, náčelník Horské služby Krušné hory. Totéž podle něj platí pro uživatele horských koloběžek, jejichž obliba rok od roku stoupá.

V Ústeckém kraji to byl dnes už druhý zásah záchranářů horské služby. Dopoledne pomáhali vážně zraněnému horolezci, který se zřítil v Tiských stěnách na Ústecku. Nedaleko osady Ostrov spadl z výšky asi 15 metrů. Při pádu se mu zřejmě vytrhlo z pískovcové skály jištění. Byl v bezvědomí, měl poraněnou hlavu a pravděpodobně i další zranění. Také jeho vrtulník přepravil do ústecké nemocnice.