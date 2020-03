Na konci března by v Česku mohlo být 8500 nakažených, řekl Prymula

Na konci března očekává náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v Česku asi 8500 nakažených. Po dalších deseti dnech by mohla být opatření uvolňovaná, řekl v České televizi. Po Velikonocích chce také země podle náměstka spustit nový systém testování, do kterého se zapojí i armáda. Stejně jako vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se Prymula domnívá, že vláda bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí.

Nový systém testování podle něj bude stát na pěti koordinátorech. "Jeden pro laboratoře, jeden pro hygieny a tak dále," uvedl náměstek. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den. Vyvíjejí se podle něj testovací postupy, které umožní Česko odpoutat od dodávek testů a reakčních látek ze zahraničí.

Podle Prymuly se bude zapojovat i armáda. Budou se trasovat všechny kontakty nakažených lidí a izolovat se, což umožní uvolnění přísných opatření, která omezují pochyb nebo poskytování služeb.

Vláda podle něj bude zřejmě muset upravovat pohyb lidí za prací do zahraničí. "Mám z některých regionů údaje, že i deset procent pendlerů je nakažených," řekl náměstek.

V době návratu Čechů z Itálie a Rakouska mělo tuzemsko na počátku března denní přírůstek nakažených přes 45 procent, což bylo horší než Itálie. "Teď bude část lidí, kteří budou ze zahraničí repatriováni, v karanténě na jednom místě, protože dochází k nedodržování karantény," uvedl také Prymula.