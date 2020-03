Na koronavirus zemřeli v Česku další dva lidé, obětí je celkem jedenáct

V Česku v sobotu zemřeli další dva lidé s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový koronavirus. Počet obětí tak stoupl na 11. K sobotnímu odpoledni bylo potvrzeno 2541 nakažených, za dnešek jich tak zatím přibylo 146. To je zhruba třetina pátečního přírůstku, který byl dosud nejvyšším denním přírůstkem. Do Česka v sobotu přiletěla z Číny zásilka čtyř milionů ochranných rukavic a do krajů v noci dorazily od státu další ochranné pomůcky, včetně půl milionu respirátorů pro domovy pro seniory. Pro nakažené seniory z domovů důchodců ministerstvo zdravotnictví vyhradí 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně.

První tři případy nemoci COVID-19 oznámilo Česko 1. března, zatím nejvyšší denní nárůst počtu nemocných ministerstvo zaznamenalo v pátek, kdy jich přibylo 373. Současně je ale stále více lidí testováno na koronavirus. V pátek zdravotníci provedli 5247 testů, asi o 800 více než o den dříve. Provedeno tak byo v ČR přes 36.300 testů. Hospitalizováno kvůli koronaviru je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) 200 až 250 lidí, zhruba 40 až 50 jich je ve vážném stavu.

Vzhledem k současné situaci Vojtěch podporuje prodloužení nouzového stavu, který platí do 11. dubna, o dalších 30 dnů. Pro delší nouzový stav se již vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO). Prodloužení by musela na návrh vlády schválit Sněmovna.

Kvůli epidemii koronaviru navrhl advokát Petr Toman prezidentu Miloši Zemanovi vyhlásit amnestii pro vězně s nejmírnějšími tresty. Hlava státu to ale odmítá. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že Zeman je zásadním odpůrcem plošné amnestie. Podnět v současné epidemiologické a ekonomické situaci navíc považuje za škodlivý.

K nejohroženějším nákazou koronavirem patří senioři, přičemž v nejméně sedmi domovech pro seniory se nákaza už objevila. Ministr Vojtěch v sobotu oznámil, že pro seniory z domovů důchodců, u kterých se potvrdí nákaza, vyhradí jeho úřad 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a v Těchoníně. Podle šéfa Krizového štábu ČR Romana Prymuly to budou místa pro seniory s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. K dispozici budou nejdříve místa v prvních čtyřech nemocnicích, vojenská nemocnice v Těchoníně případně přibude během týdne. Nemocnice Na Františku bude tyto pacienty přijímat od pondělí.

Zaměstnanci některých domovů důchodců si nadále stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. Situaci by měly zlepšit čtyři miliony ochranných rukavic, které v sobotu do ČR dopravilo letadlo China Eastern. Hasiči navíc začali rozvážet do krajů tři miliony roušek, tisíce ochranných obleků a půl milionu respirátorů od vnitra a zdravotnictví. Podle zjištění ČTK některé domovy důchodců tyto respirátory ale v sobotu odpoledne ještě nemělo k dispozici nebo nemělo o dodávce ani informace. Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v podvečer České televizi ale řekla, že dodávka do domovů míří a nejpozději by ji měly mít počátkem týdne.

Epidemie koronaviru bude mít dopady i na českou ekonomiku. Ta letos podle odhadů České spořitelny klesne zřejmě o 6,7 procenta v případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru potrvají většinu druhého čtvrtletí. V případě, že by trvala déle, podle spořitelny by ekonomika letos klesla o 9,9 procenta.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v sobotu v České televizi zopakovala, že stát bude hradit jen skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii, nikoli ušlý zisk.