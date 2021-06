Na plošné testování vydali obchodníci stovky milionů korun, nakažených minimum

Za povinné testování zaměstnanců zaplatili obchodníci podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) stovky milionů korun. Náklady ale byly nižší, než jaké by si vyžádala další uzávěra. Záchyty pozitivních případů se ke konci testování pohybují už jen v setinách procenta. Prodejci by aktuálně potřebovali, aby hygienici důsledně kontrolovali dodržení podmínek při návratu ze zemí s vysokým rizikem nákazy, a stanovení systému a pravidel pro případ zhoršení epidemické situace. V úterý to řekl prezident SOCR Tomáš Prouza. Povinné testování ve firmách skončí 30. června.

Testování ve firmách podle Prouzy výrazně pomohlo zabrzdit šíření koronaviru. "Jsem rád, že jsme k tomu mohli přispět. Náklady pro obchody byly ve stovkách milionů, ale to je pořád levnější než náklady na další lockdown a další dušení ekonomiky, protože vedle dětí ve školách nesly většinu nákladů lockdownů právě obchod a služby," uvedl. Dodal, že přestože pozitivních případů bylo minimum, každý rychle zachycený nemocný pomohl tomu, že obchody a služby mohou nyní fungovat téměř v běžném režimu.

Pro další období je podle Prouzy zásadní, aby krajské hygienické stanice zajistily efektivní kontrolu, že lidé, kteří se vracejí ze států zařazených mezi vysoce rizikové, podstupují povinné testy a do té doby dodržují izolaci.

Dále je zapotřebí mít připravený systém, který umožní při růstu počtu nakažených v okresech obratem znovu zavést testování ve firmách. Podstatné je také stanovení podmínek jako počet nakažených či podíl koronavirové varianty delta, za kterých by se spolu se školami počátkem září otestovali i zaměstnanci ve firmách, doplnil Prouza.

Povinnost testování jednou týdně vláda zavedla postupně. Jako první musely v březnu začít podniky nad 250 zaměstnanců. Postupně kabinet opatření rozšířil na menší firmy, úřady, školy, neziskové organizace i živnostníky. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkovaní a ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19.

Nejvyšší správní soud v pondělí dvěma rozsudky zrušil některé články mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví týkající se testování. Ukládaly povinnost testovat na covid-19 pracovníky firem do deseti zaměstnanců a osoby samostatně výdělečně činné. Resort podle soudu dostatečně nařízení nezdůvodnil.