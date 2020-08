Na plošný zákaz hracích automatů se snáší kritika.

Praha 1 kritizuje plán vedení magistrátu zavést v Praze plošný zákaz hracích automatů a videoloterijních terminálů. Ze stanoviska radnice k návrhu vyplývá, že vedení první městské části považuje zákaz za nesmyslný. Podobně se k tomu staví i jiné městské části, které chtěly z plošného zákazu automatů výjimky pro vybrané podniky. Podle radní Hany Marvanové (za STAN) to však není možné kvůli stanovisku antimonopolního úřadu.

Základním principem nové vyhlášky je povolit živou hru ve vybraných kasinech a zároveň zakázat všechny takzvané technické hry, tedy hrací automaty i videoloterijní terminály. Praha 1 původně navrhovala, aby se ze stávajících 20 povolených kasin na území Prahy 1 byly automaty povoleny v polovině. Magistrát to však zamítl s tím, že podle antimonopolního úřadu by šlo o zasahování do hospodářské soutěže. Vyhláška, kterou nechala připravit radní Marvanová a kterou by měli v blízké době schvalovat radní města a následně zastupitelé, tak zřejmě navrhne úplný zákaz technických her bez výjimek.

Radnice Prahy 1 to odmítla. Stanovení výjimek podle jejího vedení možné je v případě, že budou určeny jasné a objektivní podmínky výběru. Ve stanovisku radnice dále stojí, že k zákazu automatů v kasinech není žádný důvod, protože tyto podniky navštěvují ve většině zajištění zahraniční hosté, kteří nezpůsobují nepořádek na ulicích, jako to bylo v případě hráčů z heren. "Především na území Prahy 1 nemají obyvatelé městské části žádné negativní zkušenosti související se existencí kasin," uvedla radnice.

Konec pro desítky heren

V případě zákazu se podle radnice hra přesune na internet, kde nad ní město nebude mít vůbec žádnou kontrolu. Podle starosty Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) je potřeba vzít v potaz také finanční dopady na rozpočet radnic, kterým jdou stejně jako magistrátu z hazardních her peníze určené na na sport, školství a na podporu neziskových organizací. Radnice kritizuje i postup Marvanové při přípravě vyhlášky. Proti plošnému zákazu technických her se staví také například Praha 3, 5, 8, 11, 13 nebo 14.

Současná koalice složená z uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), ODS, TOP 09 a ANO vládne v Praze 1 od ledna. Piráti, Zelení a Praha 1 Sobě, jejíž starosta Pavel Čižinský městskou část od voleb v roce 2018 vedl, byli zastupiteli odvolání a odešli do opozice. Před změnou tehdejší vedení návrh Marvanové podporovalo a nyní zejména Praha 1 Sobě kritizuje Hejmu, který byl tehdy první místostarostou, za změnu postoje. Opozice k tomu již jednou nechala svolat mimořádné zastupitelstvo městské části, nebyl však schválen program. Nyní se podle zastupitele Prahy 1 Sobě Vladana Brože zřejmě pokusí téma znovu otevřít na dalším mimořádném jednání.

Původní vyhláška o hazardu byla v uplynulých letech několikrát novelizována. Od roku 2013 platilo znění, které stanovilo místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Herny a licence pro jejich provozovatele ruší od začátku roku 2016 ministerstvo financí. Loni ukončilo provoz nebo bylo zrušeno ministerstvem 30 heren.