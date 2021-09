Na pražské letiště se vracejí další dopravci, ostatní aerolinky přidávají spoje

Aerolinky postupně obnovují na pražském letišti další letecké linky. V následujících týdnech spustí nové spoje SkyUp Airlines, Blue Air a Wizz Air, Smartwings pak obnoví lety do Dubaje, Londýna nebo Petrohradu. Po pauze se do Prahy vrací i flydubai, Air Arabia, Ural Airlines nebo Transavia France. Informovalo o tom ve středu Letiště Praha. V současnosti fungují na Letiště Václava Havla v Praze přímá spojení do celkem 115 destinací od 45 dopravců.

"U klíčových destinací dochází aktuálně k navyšování provozu. To vytváří příznivé podmínky i pro obnovu příjezdového cestovního ruchu, který na své podstatné oživení po pandemii teprve čeká. Na podpoře tohoto segmentu intenzivně pracujeme s agenturou CzechTourism a Prague City Tourism. Současně připravujeme podporu výjezdového turismu do exotických destinací, kde očekáváme výrazný zájem v nadcházející zimní sezóně," uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

V září zahájí provoz i nové linky. Wizz Air začne od 18. září létat do Neapole, Blue Air spustí od 20. září spojení do Milána na letiště Linate a ukrajinský dopravce SkyUp Airlines bude od 23. září létat mezi Prahou a Kyjevem až třikrát týdně. Během září plánují obnovit provoz také další dopravci, kteří doposud své lety z Prahy po koronovairové pandemii nespustili. Do Moskvy na letiště Žukovskij začne opět létat společnost Ural Airlines, do Paříže na letiště Orly pak Transavia France. K dispozici jsou také znovu přímé linky například do Bristolu, Nantes, Hamburku či Billundu.

Více letů z Prahy pak od září nabídne airBaltic na trase do lotyšské Rigy, British Airways na londýnské letiště Heathrow či Rossiya Airlines do Petrohradu. Každý den mohou nově cestující využít spojení do Helsinek s Finnair, do Bruselu s Brussels Airlines nebo do Moskvy s ČSA i Aeroflotem. Do významných evropských měst, které slouží také jako důležité přestupní body, navyšují počet frekvencí KLM, Air France i Lufthansa.

Provoz na pražském letišti v posledních měsících postupně roste. Letiště v červenci odbavilo přes 605 tisíc pasažérů, což je o 53 procent více než v předchozím měsíci. Zároveň jde při meziročním porovnání o nárůst o 140 procent. To překonalo i původní prognózy o růstu po koronavirové krizi. I přes poslední nárůst je však letový provoz nadále hluboko pod čísly před vypuknutím pandemie koronaviru. Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let.