Na rizika pití alkoholu v těhotenství má upozornit nová kampaň Univerzity Karlovy

Kvůli pití alkoholu v těhotenství se v Česku podle lékařů narodí každý rok asi 3000 dětí s vrozenými vadami, zdravotními komplikacemi a nervovými deformacemi. Univerzita Karlova proto připravila informační kampaň, která na to má upozornit.

Kampaň s názvem Stop alkoholu v těhotenství začne 9. září u příležitosti mezinárodního dne fetálního alkoholového syndromu. Odborníci k akci připravili webové stránky i přednášky pro veřejnost. Novinářům to v úterý řekli zástupci Univerzity Karlovy (UK).

"ČR patří bohužel v pití alkoholu mezi světové premianty, v roce 2019 u nás byla spotřeba čistého alkoholu 8,8 litru na hlavu, což je o 0,2 litru více než v roce 2018. Zvlášť rizikovou skupinou jsou těhotné ženy, u nichž nadměrné požívání alkoholu může vést k trvalému poškození plodu a zdraví dítěte," uvedl rektor UK Tomáš Zima. Nová kampaň by podle něj měla přispět k tomu, aby o tom lidé víc přemýšleli a situace se zlepšila.

Podle děkana 2. lékařské fakulty UK Vladimíra Komárka z lékařských studií plyne, že až 30 procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol, i když třeba jen příležitostně. V Česku se podle něj v důsledku toho narodí ročně téměř 3000 dětí se zdravotními a mentálními problémy. Kolem desetiny z nich pak trpí velmi závažným postižením, uvedl Komárek.

Takzvaný fetální alkoholový syndrom se projevuje změnami tvaru obličeje, malým obvodem lebky, mentální retardací a poruchami chování. Mohou s ním souviset i vrozené vady srdce nebo jiných orgánů. V mírnější formě může dítě trpět vývojovými poruchami řeči, problémy s učením a soustředěním. Důvodem potíží je podle lékařů to, že alkohol zpomaluje vývoj, a to hlavně mozku. Pokud ho těhotná žena pije, proniká alkohol k plodu, který do posledních dnů před narozením nemá dobře vyvinutá játra. "Na místě je proto nulová tolerance k alkoholu," řekl Komárek.

S alkoholem v těhotenství přestane zhruba 85 procent žen

Podle lékaře Antonína Pařízka z porodnice U Apolináře studie ukazují, že alkohol přestává v těhotenství požívat kolem 85 procent žen. Polovina zbytku sníží jeho pití, další ženy ale pijí dál jako před otěhotněním. Do budoucna by proto uvítal zavedení screeningu, který by například z moči nebo slin mohl zjišťovat, zda těhotná pije alkohol. Podotkl, že by to zřejmě bylo finančně náročné, ale potíže s alkoholem v těhotenství by se tak mohly redukovat.

Do informační akce Stop alkoholu v těhotenství se podle zástupců UK zapojí všechny lékařské fakulty v ČR. Zorganizují například přednášky pro veřejnost nebo infostánky ve svých městech. V Praze bude 9. září stánek 2. lékařské fakulty UK v Obchodním centru Quadrio na Národní třídě. Připravena bude také speciální webová stránka na doméně www.ceskoajakdal.cz, kde si zájemci budou moct otestovat, co vědí o alkoholu, seznámit se s aktuálními fakty a čísly a zapojit se do znalostní soutěže. Informace budou rovněž na sociálních sítích UK.

Kampaň podpořily mimo jiné ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav nebo národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.