Na vnitru nebude TikTok na žádné technice určené ke služebním účelům

Ministerstvo vnitra bude trvat na tom, aby aplikaci TikTok neměli jeho zaměstnanci na žádné technice využívané ke služebním účelům. Novinářům to ve středu ve Sněmovně řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve středu vydal varování před instalací a používáním čínské aplikace na zařízeních s přístupem k systémům spadajícím do kritické informační infrastruktury, varoval před ní ale i veřejnost.

Rakušan řekl, že si varování kyberúřadu nastudoval a ministerstvo na něj bude reagovat. Připomněl, že NÚKIB kromě adresátů ze zákona o kybernetické bezpečnosti vyzval i širokou veřejnost, aby zvážila používání aplikace a to, co skrze ni sdílí. "My podobnou informaci a pokyn vyslali na ministerstvu již dříve," uvedl.

Ministerstvo bude podle Rakušana trvat na tom, aby čínská sociální platforma nebyla přítomná na žádné služební technice a technice určené ke služebním účelům. "Máme na našem silovém resortu místa, která se profesionálně zabývají tím, zda zaměstnanci v souladu s veškerým bezpečnostními kritérii používají svěřenou techniku," uvedl.

NÚKIB podle ředitele úřadu Lukáše Kintra k vydání varování vedlo mimo jiné množství sbíraných dat a nakládání s nimi v kombinaci s právním a politickým prostředím v Číně. K zákazu instalace TikToku v poslední době přistoupily některé instituce Evropské unie, podle rozhodnutí Bílého domu ji mají odstranit ze zařízení také veškeré vládní instituce v USA, od začátku března aplikaci blokuje na svých zařízeních kanadská vláda.