Na vyškovském letišti zadržela policie pětici migrantů, případů přibývá

Jihomoravští policisté zadrželi na vyškovském letišti pětici migrantů, řekli, že jsou z Afghánistánu. Na policejním webu to uvedl mluvčí Pavel Šváb. Běženců zajištěných na jihu Moravy v poslední době přibylo, cizinecká policie se těmito případy zabývá opakovaně.

Cizince u Vyškova policie zadržela v sobotu, pohybovali se po tamním letišti. "Přivolaní policisté, původně spěchající na místo vyřešit podivný pohyb asi patnáctiletých výrostků, na místě zajistili pět dezorientovaných cizinců. Ti při výslechu uvedli, že pocházejí z Afghánistánu," uvedl mluvčí.

Běženci údajně vystoupili na nedaleké čerpací stanici, kam dorazili kamionem. Řekli, že přicestovali z Polska a namířeno měli do Německa.

Jen v minulém týdnu do pátku zahájili jihomoravští policisté správní řízení o vyhoštění s deseti lidmi, kteří se nelegálně dostali na území ČR. Všichni pocházeli z Afriky. Mezi zadrženými byl například Alžířan, který přicestoval na podvozku pod návěsem kamionu v místě určeném pro rezervní kolo. Přijel z Itálie a mířil do Německa. Jeho cestu ukončila hlídka z dálničního oddělení v brněnských Chrlicích. Na dvojici Maročanů zase upozornila obsluha čerpací stanice na dálnici D1 v Brně. Uvedli, že cestují z Rumunska a chtěli se dostat do Itálie.

Cizinečtí policisté v poslední době podle mluvčího zintenzivnili kontroly na dálnicích i jiných komunikacích. "Kontrolují také mezinárodní vlaky směřující na naše území z Maďarska a Rakouska," uvedl už dříve Šváb.

Nejvíce běženců na jihu Moravy letos dosud zadrželi celníci, a to na začátku listopadu. Na dálnici D2 kontrolovali kamion s návěsem, ve kterém bylo 48 migrantů, pravděpodobně Syřané a Turci. Lidi v návěsu odhalil velkokapacitní rentgen.