Na Výstavišti v Holešovicích začne 5. března matějská pouť, potrvá do 18. dubna

Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne v sobotu 5. března matějská pouť. Lidé se pobaví u asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Dětský den pro handicapované děti se uskuteční 21. března. Pouť potrvá do 18. dubna.

Vstup bude z ulice Za Elektrárnou a ve všední dny bude zdarma. Otevřeno bude v pracovní dny od 13.00 do 21.00 a o víkendech od 10.00 do 22.00. Novinářům to ve čtvrtek řekli pořadatelé. Letos jde o 427. ročník pouti a po 56. se koná na bubenečském holešovickém Výstavišti.

Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. "Zase jsme přivezli velký 'řetízkáč', největší a nejlepší v Evropě," řekl jeden z nizozemských provozovatelů atrakcí. Nově opravena byla tzv. supermouse, která byla na pouti již v minulosti. "Samozřejmě zde máme všechny ostatní atrakce, na které jsou lidé zvyklí," řekl pořadatel Václav Kočka starší. Atrakce v areálu již stojí. Výjimkou je obří kolo, jehož instalace je nyní dokončována. Kabiny pro návštěvníky na něm budou uzavřeny a vyhřívané.

Ve srovnání s minulostí bude celkově atrakcí méně. V horní části areálu Výstaviště byla zahájena dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce a další úpravy. Podle Kočky ubyla asi padesátka atrakcí. Kvůli nedostatku místa se nebudou konat farmářské trhy.

Oproti minulým ročníkům budou atrakce i občerstvení o něco dražší, podle Kočky v řádu korun až desetikorun. "Budeme se snažit působit na podnikatele i na stánkaře, aby udržovali ceny jako předloni. Budeme vidět, jak to bude finančně vycházet, protože se zdražují média, proudy a všelijaké věci, voda se zdražuje, produkty, nafta, všechno. Ale budeme se snažit, aby si to i chudší lidé mohli dovolit," řekl Kočka.

Vstupné bude v týdnu zdarma. O víkendech bude 30 Kč. Po celou pouť bude zdarma vstup pro ukrajinské uprchlíky. Těm bude stačit předložit pas. Organizátoři se rovněž spojili s nadací Šťastná hvězda, jejíž číslo učtu bude na všech pokladnách a lidé budou moci přispět na pomoc Ukrajině.

Pro handicapované děti nebo děti z dětských domovů je přichystán tradiční dětský den, který se bude konat 21.března. U sebe budou muset mít mj. průkazy ZTP a ZTP/P, potvrzení daného zařízení, odkud jsou, či kontakt na zodpovědnou osobu.

Kvůli rekonstrukci areálu bude letos netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. "Vytvořili jsme koridor, aby se návštěvníci dostali dovnitř. V ulici pak pro ně bude vydělené parkoviště kolem trati," řekl Kočka.