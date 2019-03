Na žižkovský televizní vysílač se vrátilo první mimino.

Horolezci v sobotu na žižkovský televizní vysílač připevnili první z plastik obřích černých mimin od sochaře Davida Černého. Nové sochy jsou kopiemi deseti původních originálů. Horolezci v dalších dnech instalují zbývající sochy, délku prací ovlivní hlavně počasí. Počítá se s tím, že každý den by měli na vysokou věž ukotvit jednu sochu a práce by měly skončit do 9. dubna.

Miminka byla sňata kvůli renovaci v roce 2017. České radiokomunikace, kterým vysílač patří, nechaly za několik milionů korun vyrobit plastiky nové. Po vyřešení autorských práv se stanou jejich majetkem a na věži by měly zůstat natrvalo. Původní plastiky jsou aktuálně na výstavách v USA, řekl Černý.

Miminka na věži se mnohým líbí, i když při první instalaci vzbuzovaly i negativní reakce. Mnozí jejich fanoušci je ale také neznají zblízka, jak je mohou vidět třeba na Kampě, kde sochy stojí volně na trávě. Nejsou tak roztomilá, jak se většina lidí domnívá - obličeje mají deformované do čárových kódů. Server VirtualTourist.com ocenil v roce 2009 žižkovský vysílač i kvůli Černého miminům jako druhou nejošklivější stavbu světa.

Mimina byla na televizní věži umístěna poprvé v roce 2000 jako součást akce Praha - Evropské město kultury. Instalace ale nebyla technicky uzpůsobena pro dlouhodobé využití a dohoda s vlastníkem věže byla uzavřena jen na rok. Téměř rok přítomnost miminek na věži připomínalo pouze jedno z nich. Na konci roku 2001 byla připevněna za využití trvalejší technologie - přímo do plastik se umístily kovové pásky a ty se potom připevnily k plášti věže. Nyní se způsob ukotvení plastik opět změnil.