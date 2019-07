Nacher: Boj proti šmejdům nekončí, lidé si musí dávat pozor

Zákony máme dostačující, ale lidé jsou příliš důvěřiví. To je výsledek setkání poslance Patrika Nachera (za ANO) s vedení ministerstvem spravedlnosti. Zákonodárce apeloval na média, aby se tématu "šmejdů" i nadále věnovala.

Nacher na tiskové konferenci informoval o setkání s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou k tématu podvodníků na seniorech, takzvaných šmejdů. Shodli se, že dosavadní zákony proti šmejdům jsou dostačující, lidé by však stále měli být opatrní. "Šmejdi jsou nyní těžko rozpoznatelní. Už po vás nechtějí hromady peněz, komunikují spisovnou češtinou a v některých případech uvádějí celá jména i s vysokoškolskými tituly" řekl Nacher na tiskové konferenci.

Dále také upozornil na nepsané smlouvy: "Někteří šmejdi operují po telefonu a lidé se nachytají, i když nic písemně nepodepíšou. Já vždy lidem říkám, že je snazší říct Ne. Je to krátké a nedostanete se do průšvihu bez vašeho vědomí," radí Nacher.

Účastníkem konference byl i Zbyněk Prousek, soukromý detektiv z Mělníka, který se šmejdům věnuje už přes šest let zadarmo a bere svou práci jako občanskou iniciativu. Společně propagují tři postupy, které budou šířit mezi veřejnost. Zaprvé je důležitá medializace a osvěta, o metodách šmejdů musí vědět co nejvíce lidí. "Lidé by také neměli zapomínat na zákony, které je před šmejdy chrání," uvedl Nacher. Některé šmejdské praktiky jsou podle něj hodny trestního oznámení.

Nejdůležitější je však od začátku přistupovat k těmto typům obchodu jako k podvodu, nikoli jako ke vztahu obchodník-spotřebitel.

Prousek se přidal s tvrzením, že šmejdi škodí nejen morálně, ale i hospodářsky. "Ekonomiku nepodporují a zasluhují se o to, že lidé pak nevěří ani spolehlivým obchodníkům. Nesmíme zapomínat, že mezi jejich nejčastější kořist patří právě důchodci," upozornil Prousek.