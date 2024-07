Nájemné ve starších bytech ve 2. čtvrtletí rostlo o stovky Kč měsíčně

Nájemné ve starších bytech rostlo ve druhém čtvrtletí ve všech velkých českých městech o stovky korun měsíčně. Průměrně činilo přibližně 16.300 korun. Ceny se lišily podle jednotlivých dispozic bytů, nájmy tak mohly zdražit od dvou do 11 procent. O dvě procenta klesly nájmy jen v případě větších bytů v Ostravě a Plzni. Vyplývá to z analýzy realitního portálu UlovDomov.cz. Měsíční náklady na pořízení vlastního bydlení přes hypotéku například v Praze a Brně podle portálu i tak činily dvakrát více než na byt v pronájmu.

V Praze vzrostly ceny pronájmů meziročně od dvou procent v případě dispozice 1+1 až o osm procent u dispozice 2+kk. U menších bytů s méně místnostmi může průměrné nájemné přesáhnout 14.000 korun měsíčně. U 3+kk to může být až 30.000 korun. Průměrně to je zhruba 370 korun za metr čtvereční.

Citelné meziroční zdražení nájmů ukázala podle analýzy i další krajská města, jako například Brno. Tam se ceny zvedly nejvíce u dispozice 1+1, a to o deset procent. Nájemné v druhém největším městě se pohybuje od 12.000 do téměř 22.000 korun měsíčně, průměrně to je za metr čtvereční přibližně 316 korun. Obdobně jako v Brně rostly nájmy u jednopokojových bytů s kuchyňkou také v Ostravě, Olomouci a Plzni, a to o devět až deset procent. V Ostravě se průměrně metr čtvereční pronajímá za 214 korun, v Olomouci za 242 korun a v Plzni za 231 Kč.

Růst nájmů je patrný také v mezičtvrtletním srovnání, přestože v průměru ne tak výrazně jako oproti druhému čtvrtletí roku 2023. I zde se ale procentuální nárůst či pokles výrazně liší podle dispozici. Zatímco například byty 3+1 v Brně zdražily oproti prvnímu čtvrtletí o 14 procent, podobně velké byty v Ostravě s dispozicí 3+kk o 12 procent zlevnily.

"Pohled na vývoj ceny mezi druhým a prvním kvartálem letošního roku indikuje zpomalování růstu. Postupné zlevňování hypoték by mělo nahrávat pořizování bytů pro vlastní bydlení nebo investici. Na druhou stranu je zde zpátky i růst cen za metr čtvereční, takže ve výsledku je vlastní bydlení stále dražší v porovnání s nájmem," řekl výkonný ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý.

Například u pražského bytu po rekonstrukci v dobrém stavu se prodejní cena za metr čtvereční pohybovala kolem 129.200 korun, což bylo zhruba o 4000 korun více než v prvním čtvrtletí. Splátka 90 procent hypotéky sjednané na 30 let při průměrné nabídkové úrokové sazbě 5,88 procent ročně by u bytu s rozlohou 60 metrů čtverečních činila přibližně 41.300 Kč. Pronájem podobného bytu by přitom podle UlovDomov vyšel na polovinu, tedy zhruba stejně jako ve stejném období minulého roku.

Ceny nájemního bydlení ve velkých městech za druhé čtvrtletí 2024 (v Kč)