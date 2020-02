Nákaza se u žádného z Čechů testovaných na koronavirus nepotvrdila

Testy všech pacientů vyšetřených kvůli možné nákaze novým typem koronaviru zatím byly podle ministerstva zdravotnictví negativní. Česko se přesto připravuje na možnost zavlečení nákazy do země, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uložil státním nemocnicím, aby se předzásobily ústními rouškami na čtyři měsíce dopředu.

V severoitalských horských střediscích, která navštěvují čeští lyžaři, podle ministerstva zahraničí zatím nebyl výskyt nákazy potvrzen. Nejsou ani informace o tom, že by byli v karanténě jiní čeští občané než šest turistů v hotelu na kanárském ostrově Tenerife.

V Česku bylo dosud na koronavirus testováno 112 lidí, u nikoho se nákaza nepotvrdila, testuje se dalších 12 lidí, řekl ve středu novinářům při návštěvě Královéhradeckého kraje premiér Andrej Babiš (ANO). S odvoláním na informace ministerstva zdravotnictví uvedl, že počet testů s negativním výsledkem se zvýšil o 14.

Tři lidé z Mostu jsou po návratu z Itálie v preventivní domácí karanténě, příznaky onemocnění ale nemají. V domácí karanténě byla také žena v Novém Městě na Moravě, která se vrátila z Benátek, testy u ní ale nákazu koronavirem nepotvrdily. Koronavirus vyloučili hygienici také u pacienta, který se vrátil z Itálie a byl s příznaky nemoci hospitalizován ve Fakultní nemocnici Brno.

Nadále platí doporučení ministerstva zahraničí, aby lidé necestovali do oblastí s výskytem koronaviru. Lidé by podle ministra Tomáše Petříčka (ČSSD) měli také být obezřetní a dodržovat přísnější hygienická opatření. Na 14 místech dálnic začaly informační tabule vyzývat cestující, kteří se vracejí z Itálie, aby navštívili web ministerstva zdravotnictví. Jeho internetové stránky radí sledovat případné příznaky nemoci, jako je horečka nad 38 stupňů Celsia nebo dýchací potíže.

Ve čtvrtek se sejde krizový štáb ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměří se na připravenost úřadů práce, správy sociálního zabezpečení či domovů pro seniory na případné šíření nákazy a možnou karanténu.

Náhrada výdělku

Pracovníci, kteří by skončili kvůli koronaviru v karanténě, mají nárok na náhradu výdělku. V prvních dvou týdnech izolace jim ji vyplácí zaměstnavatel. Dostat by měli 60 procent základu své průměrné mzdy či platu. Vyplývá to ze zákoníku práce a dalších norem. Podle České správy sociálního zabezpečení platí stejná pravidla, pokud by se lidé v karanténě ocitli v jiné zemi EU či ve státě, s nímž má ČR smlouvu o zabezpečení. Nárok na náhradu odměny mají i lidé, kteří pracují na dohodu.

Podle ministerstva pro místní rozvoj lze od smlouvy na zájezd do oblasti, kde se objevil nový koronavirus a jsou tam vyhlášena ochranná opatření, podle občanského zákoníku odstoupit bez storno poplatků. V případě zakoupených letenek se možnosti pro jejich vrácení řídí podle podmínek dopravce, Lufthansa začala nabízet bezplatnou změnu rezervace na vybraných linkách do Itálie. Bezplatné storno jízdenek do Itálie nabízejí i České dráhy.

Češi na situaci reagují také zvýšeným zájmem o roušky a respirátory. Například v e-shopu společnosti Ardon Safety si ale ani jeden z 18 nabízených druhů roušek a respirátorů už neobjednají. Zásoby se výrazně ztenčily a doplnění zásob firmě zkomplikoval zákaz vývozu tohoto žádaného zboží z Číny, kde přerovská společnost nakupovala. Firma se proto snaží zajistit jiné dodavatele.

Podle ekonoma a výkonného ředitele finanční skupiny Starteepo Františka Bostla může koronavirus, který postupně zasahuje další státy Evropy, způsobit pokles české ekonomiky podobný situaci při propuknutí měnové krize v eurozóně v letech 2012 a 2013. Hospodářská komora varovala před tím, že možná preventivní a karanténní opatření kvůli novému koronaviru by pro českou ekonomiku byla větším problémem než případné ekonomické dopady vyšší nemocnosti zaměstnanců firem.