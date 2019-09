Náměstek si předvolal velvyslance k výrokům ruského ministra

Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby vznesl protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) kvůli pomníku sovětského maršála Ivana Koněva. Ministerstvo to v pátek uvedlo v tiskovém prohlášení. Chmelař dodal, že otázka Koněvovy sochy v pražské šesté městské části je vnitřní záležitostí České republiky.

"Náměstek Chmelař připomněl, že smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi našimi zeměmi, kterou česká strana důsledně dodržuje, předpokládá vzájemnou úctu a rovnost," stojí v prohlášení české diplomacie. Chmelař podle něj také velvyslance varoval před zneužíváním dějin k politickým cílům a rozdmýcháváním vášní v této oblasti.

Pomník na náměstí Interbrigády, který patří městské části, se stává častým terčem vandalů, naposledy letos koncem srpna. Starosta poté nechal kolem pomníku postavit lešení s plachtou, kterou odpůrci zakrytí několikrát strhli. Zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek rozhodli, že sochu nahradí nový památník osvobození metropole za druhé světové války. Radnice se chystá vypsat soutěž na jeho podobu.

Kolem sochy v posledních týdnech vznikl spor přesahující hranice republiky. Medinskij starostu Koláře minulý týden přirovnal k nacistickým pohlavárům. Ve čtvrtečním rozhovoru pro agenturu RIA Novosti kritiku zopakoval. Senátor Sergej Cekov navrhl uvalení hospodářských sankcí na Česko, ruské ministerstvo zahraničí pak označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem. Ruské velvyslanectví označilo rozhodnutí Prahy 6 za nehorázné.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve středu uvedl, že česká diplomacie v kauze připravuje další kroky. Varoval před tím, aby spor o pomník rozděloval společnost. "To je něco, co naši partneři možná chtějí. Nesouhlasím s tím, jaká slova od ruských představitelů v této záležitosti padají. Myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů," konstatoval ve středu šéf české diplomacie.