Nástrahy televizní digitalizace. Set-top boxu se (možná) nevyhnete

Nejpozději od roku 2021 bude veškeré televizní vysílání šířené pozemní cestou nabízeno už jen v digitálním standardu DVB-T2. Pokud jste s tím při nákupu televizoru počítali, ještě nejásejte. Set-top boxu se možná nevyhnete.

Během uplynulého víkendu se vám mohlo stát, že z nabídky vašich televizních programů zmizelo ČT Déčko. Je to tím, že Česká televize zahájila jako první televize u nás přechod na kvalitnější digitální signál DVB-T2. Vědělo se o tom už několik let a lidé, kteří pořizovali nové televizory třeba už před třemi roky, tak měli šanci se na změnu připravit. Jenže jen málokdo tušil, že mít přijímač signálu v DVB-T2 je jen podmínkou nutnou, nikoli postačující k tomu, aby mohl své oblíbené programy sledovat v klidu i po celé této digitální revoluci.

To je i případ pana Martina z Chlumce na Ústecku. "Domníval jsem se, že když mám televizor, který umí přijímat DVB-T2 signál, problémy se mě netýkají," řekl pro aktuální vydání časopisu TÝDEN. Jaké bylo jeho překvapení, když se mu po přeladění stanic u ČT Déčka ozýval jen zvuk. Začal tedy pátrat, kde je chyba. Nejprve si totiž myslel, že je slabý signál. "Pak jsem ale zjistil, že moje televize nemá správný kodek," pokrčil rameny.

Jen se zvukem, nebo s krabičkou

Kodek je zařízení, které dokáže transformovat datový proud nebo signál. Ukládá data do zakódované formy za účelem přenosu, ale častěji se používá naopak pro obnovení přesné nebo přibližné původní formy dat. A zde je zakopán pes. Nejdříve se měl signál DVB-T2 šířit ve formátu MPEG-4, k čemuž byly uzpůsobeny starší televizory, byť už s přijímačem nové kvality digitálního signálu. Mezitím ovšem technologický pokrok zařídil, že se objevil modernější formát s označením HEVC (High Efficiency Video Coding).

Úplná informace o přechodu na kvalitnější digitální vysílání tedy měla znít: Pořiďte si televizor s DVB-TV disponujícím kodekem HEVC. Jestliže vaše zařízení umí jen MPEG-4, máte smůlu. Bez nákupu set-top boxu, tedy jakési přídavné krabičky, jež bude schopna nový signál přijmout, můžete po roce 2020 svůj televizor využívat jen jako předražené rádio. Když si set-top box pořídíte, budou se vám na stole vyskytovat dva dálkové ovladače. "Právě proto, abych se tomu vyhnul, jsem si kupoval už modernější televizi," vysvětluje pan Martin.

O použití formátu HEVC pro přenos obrazu se přitom u nás rozhodlo už někdy v roce 2014. Jenže v té době se o to nikdo moc nestaral. Faktem je, že se v průběhu času na českém trhu začaly stále častěji objevovat televizory, které už vyšší "level" digitálního vysílání uměly přijmout. Koho by však napadlo, že se má při koupi zajímat ještě o kodek, věc pro laika tak nesrozumitelnou?

Dezinformační kampaň

Podobnou informační kampaň, jakou jsme zažili v době konce analogového vysílání, mělo provádět Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Původně na ni prý mělo vyčleněno 350 milionů korun, jenže dosud žádná kampaň nezačala, ačkoli se o jejím spuštění spekulovalo již v průběhu minulého roku. "Podepsalo se na tom ministerstvo financí ještě za Sobotkovy vlády. Prý by to byl jen tunel pro ČSSD," řekl TÝDNU dobře informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován. Resort průmyslu a obchodu však už tehdy odmítal, že by informování veřejnosti o souvislostech přechodu na kvalitnější digitální vysílání mělo být tak nákladné.

Určité zprávy však MPO vypouštělo přibližně před dvěma lety. Týkaly se zejména toho, že lidé nemají kam spěchat, protože přechod na DVB-TV bude postupný a k vypnutí současného digitálního signálu nedojde dříve než v polovině roku 2020. "Občan tak může za čtyři roky přikoupit set-top box ke stávající televizi nebo si pořídí nový přijímač," psalo ministerstvo v březnu 2016.