Návrh SPD na zavedení minimálního důchodu vláda zřejmě odmítne

Návrh poslanců hnutí SPD na zavedení minimálního důchodu zřejmě narazí na nesouhlas vlády. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Minimální důchod by měl podle SPD představovat částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Vláda odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc.

"Odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití," uvádějí poslanci na podporu svého návrhu. Poukazují také na to, že by se snížil počet důchodů pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění.

V návrhu stanoviska pro vládu však stojí, že závažné koncepční změny systému důchodů, navíc s velkým finančním dopadem, by se neměly předkládat izolovaně, ale teprve jako výsledek širší odborné a politické diskuse. Koncepce navrhovaného zákona navíc podle názoru vlády popírá základní princip důchodového pojištění, kterým je zásluhovost. Návrh by také byl demotivující, protože výše důchodu by se neodvíjela od zaplaceného pojistného.

Vládní legislativci také uvádějí, že jednotlivá navrhovaná ustanovení jsou velmi nejasně formulována a navrhovaná úprava je věcně neúplná či nelogická. Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jisté, kdy se jím začnou zabývat.

Starobní důchod pobíralo na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13 377 korun. Muži měli v průměru 14 697 korun a ženy 12 182 korun. Zhruba 190.000 seniorek a seniorů, tedy asi osm procent, pobíralo měsíčně méně než 10 tisíc korun. Kolem 60 tisíc lidí nemělo starobní penzi ani 8000 korun.

Údaje za předloňský rok uvádějí, že na hranici příjmové chudoby žilo téměř 11 procent lidí nad 65 let. Tehdy činila 11.195 korun měsíčně, loni byla o 768 korun vyšší. Od roku 2010 se podíl chudých starobních penzistů zvedl, před devíti lety dosahoval necelých sedmi procent.