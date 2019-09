Navrhované změny ve zdanění hazardu nedávají smysl, píší poslancům odborníci

Vládní daňový balíček, jenž mimo jiné počítá se zvýšení daní z hazardních her, projednává rozpočtový výbor poslanecké sněmovny. Odborníci poslancům poslali otevřený dopis, v němž žádají daňové sazby upravit tak, aby korespondovaly s nebezpečností jednotlivých druhů hazardu.

"Chceme vyjádřit nesouhlas s některými návrhy daňového balíčku v oblasti hazardu a loterií a navrhnout věcně jiný postup," stojí mimo jiné v otevřeném dopisu, který poslancům sněmovního rozpočtového výboru adresovali zástupci organizací věnujících se závislostem.

Signatářům, mezi nimiž figuruje například bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, vadí, že stát chce výrazně zvýšit daňové zatížení loterijních her, a tím je dát prakticky na roveň hracím automatům.

Loterie jako automaty?

Sazba má ze současných 23 procent vzrůst na třicet, kdežto u technických her (kam patří i automaty) má nynější pětatřicetiprocentní sazba zůstat beze změny. Zdanění kurzových sázek by se zvýšilo z 23 na 25 procent. Přitom loterie jsou podle nejrůznějších domácích i zahraničních studií klasifikovány jako společensky nejméně nebezpečné hazardní hry.

"V příloze tohoto dopisu uvádíme argumenty, proč je potřebné změnit při jednání sněmovny vládou předložené nastavení sazeb pro hazardní hry tak, aby jejich daňová zátěž odrážela jejich společenskou nebezpečnost," pokračují autoři dopisu.

Ti vládě mimo jiné vyčítají, že svými kroky jde proti dřívějším studiím, které si na téma nebezpečnosti hazardních her sama nechávala vypracovat. Připomínají, že už v roce 2015 při přijímání balíčku hazardní legislativy bylo v návrhu souvisejícího daňového zákona uvažováno o třicetiprocentním zdanění loterií, ale už tehdy to bylo v jasném rozporu s vládní RIA (Regulatory Impact Assessment), tedy zkoumáním toho, jaký dopad přijímaná legislativa bude mít.

"Dnes jsme opět v situaci, kdy nejvyšší skokové zvýšení (z 23 na 30 procent) je plánováno těmto nejméně nebezpečným hrám (sportka, losy atd.), o něco nižší pak kurzovým sázkám, totalizátorovým hrám atd. (z 23 na 25 procent)," stojí dále v otevřeném dopise.

Jen regulace nestačí

Jeho autoři navrhují dvě možné varianty změny daní z hazardu. Buď zvýšení sazby u technických her na 38 procent, nebo sazby u všech typů her kromě loterií zvýšit o jeden či dva procentní body. Tedy model 23, 24, 36 nebo 23, 25, 37 procent.

Autoři dopisu také doporučují, aby stát posílil pravomoci Celní správy zejména směrem k uzavírání černých heren, aby byl dotažen registr vyloučených hráčů nebo aby se zlepšila péče o závislé. V boji proti hazardu by podle odborníků pomohla i národní informační kampaň o rizicích hazardních her nebo o síti pomoci pro patologické hráče. Aby zkrátka přijal opatření, která v regulaci hazardu nastaví směr, jenž by "dával z pohledu umenšení negativních vlivů smysl".

Vedle Jindřicha Vobořila text podepsali také Martin Svoboda, předseda spolku Občané proti hazardu, Jaroslav Vacek, odborný asistent Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, a Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací.