Návštěvníky ve věznicích čeká řada protiepidemických opatření

Návštěvy, které mohou od pondělka opět chodit za vězni, se musejí podrobit řadě protiepidemických opatření. Při příchodu do věznice jim stráž změří teplotu, vstup je s výjimkou dětí povolený pouze s respirátorem, od vězňů budou návštěvníci odděleni přepážkou bránící přenosu kapénkové infekce. V pondělí to uvedla mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Zákaz návštěv kvůli možnosti zavlečení nákazy covidem-19 platil od loňského 23. října, předtím vláda návštěvy zakázala také v první vlně pandemie. Kontakt s blízkými vězňům nahrazovala komunikace přes skype.

Návštěvníky mohou nyní opět přijímat jak odsouzení vězni, tak vazebně stíhaní obvinění a chovanci detenčních ústavů. "Klasické návštěvy jsou sice od pondělka již povoleny, ale stále platí oproti době předcovidové výrazná omezení," sdělila Prunerová. Podle aktuálního opatření ministerstva zdravotnictví mohou za jedním vězněným člověkem přijít ve stejný čas maximálně dva lidé místo obvyklých čtyř.

Návštěvníci nad 15 let věku musejí mít dýchací cesty zakryté respirátorem nebo obdobným prostředkem splňujícím všechny technické podmínky a požadavky. Děti od dvou do 15 let mohou respirátor nahradit jinou ochranou nosu a úst, která brání šíření kapének. Této povinnosti se vyhnou pouze děti ještě mladší.

"Návštěvní prostory budou pravidelně dezinfikovány a pro všechny osoby bude k dispozici dezinfekce," doplnila mluvčí. Při návštěvách bude rovněž platit zákaz konzumace potravin.

Prunerová také upozornila, že vězni mohou k vizuálnímu kontaktu s příbuznými i nadále využívat skype, a vidět tak svoje rodiny pohromadě v prostředí domova.

Odsouzený vězeň má ze zákona nárok na celkem tři hodiny návštěv v jednom kalendářním měsíci. Za vazebně stíhaným obviněným mohou návštěvníci přijít na 90 minut jednou za dva týdny a za chovancem detenčního ústavu nejméně na dvě hodiny, a to minimálně dvakrát do týdne. "Co se týká časové dotace návštěv, tak tím, že je polovina měsíce, mají nárok na polovinu doby stanovené pro návštěvy. Od nového měsíce je časová dotace opět plná," popsala mluvčí.