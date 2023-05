Ne ozdravný, ale daňový balíček

Politická scéna je opět ve varu a začíná nám to pěkně bobtnat. O co jde? Naprostou většinu vládních úspor, prezentovaných ve vládním ozdravném balíčku - nyní mám na mysli úspory na straně výdajů - má tvořit škrtnutí národních dotací.

Pokud tomu na základě leckdy krkolomného vysvětlení ministra financí Zbyňka Stanjury rozumím dobře, pro rok 2024 se škrtnou dotace ve výši 45,6 miliardy korun. O rok později to má být 8,8 miliardy, celkem tedy 54,4 miliardy korun.

Největší část národních dotací má být škrtnuta z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu. Celá úspora v tomto resortu - kolem dvaceti miliard korun - se má podle vyjádření tohoto ministerstva týkat obnovení poplatků za obnovitelné zdroje, které mají příští rok začít platit spotřebitelé.

Pokud ale největší část těchto vládních úspor tvoří dotace na obnovitelné zdroje, logickou otázkou je, jak se v tomto segmentu bude pokračovat. Využívání obnovitelných zdrojů se už vůbec nebude finančně podporovat? Anebo to již nebude platit vláda, ale nám tato částka na fakturách zůstane? Obnoví se platba poplatku na obnovitelné zdroje spotřebitelům?

Pokud ano, nešlo by přímo o vládní podvod, ale řekněme fintu: vláda sice ušetří devatenáct miliard, ale my občani je zaplatíme za vládu. Přičemž solární baroni a provozovatelé větrných elektráren své peníze dostanou stejně.

Kabinet při sestavování úsporných opatření zřejmě cosi nepochopil nebo došlo k chybě v komunikaci mezi ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu. Druhý zmíněný resort tvrdil, že od 1. ledna 2024 stát končí s platbami všech poplatků za obnovitelné zdroje, a počítá s tím, že peníze se vrátí lidem na fakturách.

Ovšem neoznámili to ministerstvu financí, které o ničem nevědělo. Odprezentovalo tudíž úspory ve výši devatenácti miliard korun, přičemž netušilo, že to zaplatí lidi. Úředníci na ministerstvu průmyslu říkají, že vůbec netušili, že to na financích nevědí. Výsledkem je prostě skandál. Řeknu vám, jak to dopadne: obnoví se platba poplatku na obnovitelné zdroje a vše zaplatíme my.

Když se na vše podíváme vcelku, z ozdravného balíčku mnoho nezbývá. Jde v podstatě jenom o zvýšení daní, na které se podle vládních slibů vůbec nemělo sáhnout. Vláda místo toho zvýšila úplně všechny přímé daně - daň z příjmu fyzických osob, právnických osob a daň z nemovitostí. Víc jich naštěstí nemáme, takže více jich zvýšit nemůže. Nepřímé daně - spotřební a daň z přidané hodnoty - se mají zvýšit rovněž.

Teď ještě musíme zjistit, jak to dopadne se zmíněným škrtáním národních dotací, protože jestli to s ostatními dotacemi, například v resortu školství či zemědělství, dopadne stejně jako s dotacemi na ministerstvu průmyslu, nepůjde o ozdravný balíček, ale daňový balíček.