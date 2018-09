Nebezpečnou drogu v Ostravě vzalo už 18 lidí, jeden mrtvý

Novou syntetickou drogou syntetický kanabinoid bylo v Ostravě intoxikováno už zřejmě osmnáct osob. U deseti z nich bylo potvrzeno, že se jedná o totožnou látku. Policie už našla 40 dávek drogy a stíhá čtyři lidi.

"Sdělila jsme jim obvinění pro držení a nakládání s omamnými a psychotropními látkami," řekl televizi Prima moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Po požití drogy už zemřel jeden člověk.

"Trestní sazba je tam pět let, pokud by způsobili smrt lidí, tak samozřejmě ještě více," uvedl Kužel. K obviněným pouze řekl, že se jedná o Čechy. Podrobnější informace poskytnout zatím nechtěl.

Policie ve středu dopoledne uvedla, že není vyloučené, že se nebezpečná droga dostala do oběhu poté, co ji v kontejneru v Ostravě našla žena bez domova. Policii tvrdila, že vzala jednu bednu ze šesti, které v kontejneru byly. V každé krabici bylo údajně 500 sáčků a nedalo se vyloučit, že se do oběhu mohlo dostat až 3000 dávek drogy.

Večer Kužel uvedl, že svědkyně je poměrně nevěrohodná. "Zmatenost té výpovědi je velmi velká a v současné době máme zadrženo 40 sáčků s touto chemickou syntetickou drogou," řekl Kužel. Jaké množství drogy se mohlo dostat mezi uživatele, policie stále prověřuje, stejně jako to, odkud se droga do krajské metropole dostala. Spekuluje se například o Polsku.

"Zatím to nemůžeme ani potvrdit ani vyvrátit. Nicméně syntetické drogy se k nám v minulosti z Polska dostávaly. Drogy pochází z Číny nebo Indie a může se stát, že to je třeba z Polska, ale nedokážem to teď s jistotou říct," uvedl Kužel.

První intoxikovaní se v Ostravě objevili v pondělí. Policie se případem začala zabývat poté, kdy v Komenského sadech zkolabovali dva muži bez domova. Dvaatřicetiletý muž přes snahu záchranářů zemřel, další ve vážném stavu skončil v nemocnici a je ve stabilizovaném stavu.

Synteticky vyrobené kanabinoidy se nejčastěji kouří. Distribuují se jako rostlinná směs nebo hmota podobná hašiši. Po užití se objevují zdravotní obtíže jako zrychlený tep, nevolnost, zvracení, křeče. Látky vyvolávají i deprese a úzkostné stavy či sebevražedné myšlenky. Méně časté bývají infarkt, mrtvice, poškození ledvin a psychóza.