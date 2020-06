Nečas: Zásah na úřadu vlády byl puč a pokus svrhnout vládu

Vyšetřování, které v roce 2013 vedlo po zásahu kriminalistů na úřadu vlády k pádu kabinetu, bylo podle tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) pokusem svrhnout legitimní a legální vládu České republiky politicky motivovaným trestním stíháním. Nečas to uvedl ve čtvrteční druhé části rozhovoru pro server Česká justice.cz. Státní zástupci podle něj nyní dělají vše pro to, aby v souvisejících případech padly alespoň nějaké odsuzující rozsudky, a tím ze sebe toto podezření dostali.

Důkazem pro to, že případ byl "politickým převratem", je podle Nečase i fakt, že jeho tehdejší šéfce kabinetu a nynější manželce Janě Nečasové (Nagyové) nabízeli vyšetřovatelé status spolupracující obviněné. "Říkali jí: 'Tady z těch trafik a Vojenského zpravodajství, z toho si nic nedělejte. Za to dostanete podmínku. Ale my bychom potřebovali odkrýt tu ODS a její financování.' A o to šlo od samého začátku. Byl to útok na politický systém," uvedl. Například kongres občanských demokratů v roce 2012 byl podle Nečase systematicky odposloucháván.

Orgány činné v trestním řízení jsou v důkazní nouzi a přicházejí se zástupnými kauzami, míní Nečas. "Velmi upachtěně se snaží dosáhnout alespoň nějakých odsouzení. Proč? Aby po letech všem nebylo jasné, že to byl politicky motivovaný puč. A to byl," řekl.

Představa, že Česku vládne mafie

V roce 2013 podle něj kriminalisté vyvolali představu, že v Česku vládne mafie. "Takhle to v létě 2013 vnímalo i zahraničí. Díky tomu, jak to prezentovali (tehdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert) Šlachta a (olomoucký vrchní státní zástupce Ivo) Ištvan na té šílené tiskové konferenci, kvůli které by, podle mě, měli všichni stát před kárným senátem," uvedl. Šlachta tehdy na tiskové konferenci po zásahu oznámil, že policisté při prohlídkách v souvislosti s razií na úřadu vlády zajistili 120 až 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata.

Nečas také kritizuje, jak se lidé z ÚOOZ v počátku kauzy chovali k zadrženým. Záměrně jim podle něj způsobovali spánkovou deprivaci. "ÚOOZ tímto způsobem postupoval a navíc plánovitě a systematicky. Naše kauza přitom není jediný zadokumentovaný případ, kdy tito pseudodetektivové vědomě způsobovali spánkovou deprivaci," uvedl bývalý premiér.

Nečas kvůli vyšetřování své partnerky v kauze kolem možného zneužívání Vojenského zpravodajství (VZ) a údajného podplacení exposlanců ODS podal 17. června 2013 demisi. Nečasová dostala za zneužití VZ tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. V kauze podali všichni čtyři aktéři odsouzení k podmíněným trestům dovolání. Pokračují i další případy. Minulý týden uznal soud Nečase vinným z křivé výpovědi ve prospěch manželky. Rozhodnutí není pravomocné. Nečasův advokát sdělil ČTK, že se jeho klient bude bránit.