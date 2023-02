Nečesaný i ministerstvo se odvolali proti odškodnému ve výši 1,7 milionu korun

Proti rozsudku, který přiznal osvobozenému Lukáši Nečesanému přes 1,7 milionu korun jako odškodné od státu, se odvolal jak Nečesaný, tak i ministerstvo spravedlnosti. Nárokem na peníze za trestní stíhání se tak bude zabývat ještě pražský městský soud. V pátek to sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová. Nečesaný se domáhá 18,8 milionu korun, ministerstvo mu dříve dobrovolně vyplatilo dalších 1,2 milionu.

Nečesaný čelil šest let stíhání za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku, za mřížemi strávil dva roky. Justice ho ale nakonec po zásahu Nejvyššího soudu osvobodila pro nedostatek důkazů a případ zůstal neobjasněný.

Odškodné přiznané Nečesanému obvodním soudem převyšuje běžně přiznávané částky za nezákonné trestní stíhání. Soudkyně konstatovala, že obvinění zasáhlo Nečesanému do osobního, rodinného i pracovního života. Mimo jiné upozornila na to, že v době zahájení stíhání byl velmi mladým a netrestaným středoškolským studentem, kterému vzetí do vazby zabránilo maturovat v řádném termínu. Poukázala i na to, že konečný osvobozující výrok trestního soudu nepřinesl "kýžené očištění žalobce" - předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička tehdy prohlásil, že osvobození nepokládá za správné, že ale nemá jinou procesní možnost.

Útok na kadeřnici se stal v únoru roku 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10 tisíc korun. Napadená žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.