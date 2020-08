Nečistoty z kanalizace v Praze bude odsávat nový výkonnější vůz

Nečistoty z pražské kanalizace bude odsávat nový vůz Kaiser ECO s pohonem na bioCNG. Oproti běžným vozům sníží provozní náklady, načerpá naráz větší množství nečistot a vyprodukuje méně emisí. Pomocí vodní trysky nažene nečistoty do velké hadice a odsaje do cisterny. Cena vozu je 13 milionů korun. Novinářům to řekli primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) a Petr Mrkos, ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které auto koupily. Většinovým vlastníkem PVK je Veolia a menšinovým hlavní město. PVK se v metropoli stará o distribuci vody.

"V současné době nám v Praze jezdí spousta vozů na naftu a ovzduší není dobré. Toto auto nám pomůže nejen s tím, že budeme čistit kanalizaci novou technologií, ale bude nám šetřit vodu, energii a zlepšovat životní prostředí. Mělo by ušetřit přibližně deset tun CO², které nebudou vypuštěny do ovzduší," řekl Hlubuček.

Zaměstnanci PVK vsunou do kanalizace nejprve tenčí hadici s vodními tryskami. Následně do kanálu zasunou odsávací hadici. "Tryska se zavede do kanalizace a zpětným táhnutím se vytvoří tlakový trychtýř, který táhne veškeré nečistoty zpátky a dochází k nasání do odsávací hadice," řekl Mrkos. Hadice je následně odsaje do nádrže ve vozidle. To špinavou vodu vyčistí a použije znovu. Oproti běžným vozům zvládne odvézt až dvojnásobek nečistot.

Úspornější vůz

Kanalizaci musí PVK čistit zejména v místech, kde má nižší spád. "Nedochází tam k takovému proudění a usazují se tam nečistoty nebo tuky. Pokud vrstva usazenin dosáhne určité úrovně, dochází k narušení fungování kanalizace. Je proto nutné ji průběžně celou čistit," řekl Mrkos.

PVK mají v tuto chvíli ještě další tři podobné vozy, avšak s naftovými motory. Po konci jejich životnosti bude firma pořizovat vozy na bioCNG. "Nemá smysl dělat přestavbu naftových vozů na plynové, protože se sníží výkon a motor neutáhne všechna zařízení. U nového vozidla je to poprvé, kdy má plynový agregát takový výkon, že vše na vozidle utáhne," řekl Mrkos. Provoz plynového vozu je podle něj o třetinu levnější než provoz naftového auta. Plynové je dražší o jeden milion korun. "To už není takový rozdíl," dodal Mrkos.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů.