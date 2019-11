Nehoda na Znojemsku: chlapec podlehl těžkým zraněním

Pondělní autonehoda u Pavlic na Znojemsku má pět obětí. Ve Fakultní nemocnici v Brně zemřel i těžce zraněný chlapec. Informoval o tom ředitel nemocnice Roman Kraus. Jde o nejtragičtější nehodu na českých silnicích od září 2015. Na úmrtí čtyřměsíčního chlapce upozornil server Blesk.cz. Ředitel Kraus uvedl, že dítě zemřelo ve středu večer.

Nehodu podle policejního vyšetřování zavinil řidič auta, který předjížděl nákladní vůz v nepřehledném stoupání přes plnou středovou čáru. S protijedoucím autem se srazil na horizontu. Vůz, který předjížděl, bylo Audi 6 a měl rakouskou poznávací značku. Jel směrem do Jihlavy. O život přišli při nehodě tři cestující z tohoto vozu, jedna spolucestující byla těžce zraněná. V protijedoucím volkswagenu přišla o život mladá řidička. Její dítě museli záchranáři přepravit s vážným zraněním do nemocnice, kde do středečního večera bojovalo o život. Lehce zraněný byl i řidič osobního auta, které jelo za volkswagenem a při nehodě do něj najelo.

V září 2015 na dálnici D1 u Vyškova zemřelo při srážce nákladního auta a dodávky pět lidí. V nemocnici v Brně-Bohunicích zemřela o několik dní později jedna ze tří zraněných, která se stala šestou obětí.