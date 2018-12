Nehody během vánočního volna nepřežilo nejméně 12 lidí

Dopravní nehody během letošního předvánočního víkendu a následujících tří svátečních dnů nepřežilo podle předběžných údajů nejméně 12 lidí, dalších skoro dvacet bylo těžce zraněno. Nejvíce obětí si vyžádala neděle 23. prosince, kdy zahynulo pět lidí. Bilance se ještě může zhoršit ve středu odpoledne a večer, kdy dospělým končí volno a mnozí lidé se budou vracet od svých příbuzných domů. Konec roku bývá každoročně na silnicích rizikový, například loni jen mezi 24. a 26. prosincem zemřelo pět lidí.

Přímo na Štědrý den letos nepřežil dopravní nehodu jeden člověk, tři smrtelné nehody se staly na Boží hod vánoční, dva lidé zemřeli v sobotu 22. prosince. Na svátek svatého Štěpána policisté zatím evidují jednu tragickou kolizi, kdy nedaleko Teplic osmadvacetiletý řidič zřejmě ve velké rychlosti vyjel ze silnice a narazil do stromu. Svým zraněním na místě podlehl.

Den před Štědrým dnem zemřeli dva lidé při nehodě převozové sanitky a osobního auta u obce Nové Heřminovy na Bruntálsku. Řidič osobního vozu při průjezdu zatáčkou vjel do protisměru, kde se čelně střetl se sanitním vozem. Dvacetiletý řidič vozu značky Opel a jeho o dva roky mladší spolujezdec podlehli těžkým zraněním na místě, dalšího spolujezdce museli hasiči a záchranáři resuscitovat. Zranění utrpěl také řidič sanitky a dva lidé, které převážel.

Další tragická nehoda se v neděli stala mezi Radiměří a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku, kde zemřela čtyřicetiletá řidička. V pravotočivé zatáčce vyjela mimo vozovku a s vozem narazila do stromu. U Semil tento den zemřel i 89letý řidič, který s osobním vozem vyjel mimo silnici a narazil do betonové propusti. V noci na 24. prosince srazilo osobní auto v Brně sedmačtyřicetiletého muže, který zemřel při převozu do nemocnice.

Na Štědrý den přišla o život šedesátiletá řidička, která v Hamru na Jezeře na Českolipsku vyjela ze silnice, s autem se převrátila a zůstala pod ním zaklíněna.

V letech 2009 až 2017 zemřelo při vánočních a novoročních svátcích celkem 44 lidí, z toho pět loni, informovalo nedávno Centrum dopravního výzkumu. Nejvíce nehod se ve sledovaných svátečních dnech stalo na Silvestra, nejvíce obětí na životech si vyžádal Nový rok, nejvíce těžce i lehce zraněných pak druhý svátek vánoční, tedy 26. prosinec.