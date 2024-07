Nejbezpečnější a nejkomfortnější způsob přepravy dětí na kole je ve vozíku taženém za kolem. Dítě je ve vozíku připoutáno a od vnějších vlivů ho chrání pevná konstrukce. ČTK to řekla metodička dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná. Při jízdě s vozíkem je podle ní nutný výběr vhodného terénu s kvalitním povrchem mimo hustý silniční provoz.

"Na silnici vzhledem ke své šířce a výšce může (vozík za kolem) představovat vyšší riziko. I z těchto důvodů je uzákoněna povinnost používat na cyklovozíku praporek," řekla Novotná ČTK. Vozík také musí mít dvě červené odrazky vzadu a pevné spojení s kolem. Lidé starší 18 let v něm mohou převážet děti do deseti let.

Cyklistická sedačka umístěná za cyklistou je vhodná pro děti, které umí sedět. "Výhodou této sedačky je blízká komunikace mezi rodičem a dítětem. Je však důležité, aby dítě bylo vždy bezpečně připoutáno," uvedla Novotná. Spící dítě se totiž může ze sedačky vyklánět a změnit těžiště kola, pokud není dobře připoutáno, řekla. V této sedačce mohou lidé ve věku alespoň 15 let vozit děti do sedmi let. Možností je také sedačka umístěná před řidičem kola. "Ta nabízí výborný kontakt s dítětem a rodič má dítě neustále na očích," řekla Novotná. Tato sedačka ale ovlivňuje stabilitu a ovládání kola.

Alternativou sedaček je sedátko na rám kola s řídítky. Dítě sedí na sedátku připevněném na rámu kola a drží se vlastních řídítek připevněných na řídítkách kola dospělého. Sedátko na rám je podle Novotné vhodné pro děti, které jsou schopny udržet rovnováhu. "Nabízí dítěti vlastní prostor a zlepšuje jeho stabilitu na kole," uvedla.

Cyklisté také mohou po dovršení 18 let vozit děti na dětském kole připojeném ke kolu dospělého spojovací tyčí. To podle Novotné dětem umožňuje aktivní zapojení do jízdy, protože sedí na svém kole. "Tento způsob je vhodný pro starší děti, které již umí jezdit na kole," řekla. Dospělí by tak ale neměli jezdit s unavenými dětmi, protože by z kola mohly spadnout, dodala.

Pro nejmenší děti, které ještě neumí samostatně sedět, Novotná doporučila novorozenecké vsadky, sedačky nebo vložky, které se dají umístit do vozíku za kolo. "Je samozřejmě na zvážení rodičů, aby zvolili bezpečný terén, počasí a své dítě nevystavili zbytečným rizikům," dodala.

Od letošního 1. ledna také musí mít dítě do 18 let při jízdě na kole povinně nasazenou přilbu i v případě, že jej někdo veze a nejede samostatně na svém kole. "Nerozlišuje se, jestli je přepravováno na cyklosedačce, tyči, na cargo kole nebo právě ve vozíku," řekla Novotná. Ve vozíku podle ní přilba může dítě ochránit v případě jeho pádu nebo převrácení. Podle majitele maloobchodní sítě Mojekolo Jana Schindlera by rodiče měli přilbu s dítětem zkoušet osobně na prodejně a vybírat z certifikovaných helem.