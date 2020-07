Nejde o systémové pochybení, řekl Havlíček k nehodám na železnici

Nejde o systémová pochybení, ale selhání jednotlivců, řekl k nehodám vlaků ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Chce posílit investice do bezpečnosti. Zároveň plánuje řešit i personální otázky, zejména navýšením počtu zaměstnanců na železnici. V posledním týdnu se na tuzemské železnici stalo několik vážných nehod.

"To, co se stalo v posledním týdnu, je obrovská shoda náhod. Nedošlo k systémovému pochybení, ale k selhání jedinců," uvedl Havlíček pro ČTK k dvěma tragickým nehodám z posledních dnů. Podle předběžných zpráv šlo při incidentech o chyby strojvůdců. To se podle Havlíčka týká i úterní nehody u Českého Brodu. "Strojvůdce byl zastaven, znovu se rozjel. V rychlosti 60 až 70 km/h narazil do poštovního vlaku, který nebyl zabrzděn, před sebou ho ještě tlačil," řekl Havlíček.

Ministr v souvislosti s aktuální situací sestavil novou Bezpečnostní komisi pro železnice, která by se měla sejít ve středu v 18.00. Zároveň připustil, že bude řešit i personální otázky. "Rozhodně v této oblasti dojde k posílení personálu," řekl.

Vedle toho připomněl i strukturální změny, které provedl v posledních týdnech na ministerstvu i v podřízených organizacích. Jednou ze změn bylo vytvoření i nové sekce pro nesilniční dopravu a mezinárodní vztahy, pod kterou spadá i železniční doprava. Jejím náměstkem byl na začátku července zvolen bývalý diplomat Jan Sechter. Podle Havlíčka by změny měly vést mimo jiné i k posílení bezpečnosti na železnici a také k navýšení investic.

V uplynulých osmi dnech se stalo na tuzemských tratích několik velkých nehod. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na regionální trati na Karlovarsku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další nehoda se stala v pátek na trati mezi Prahou a Kolínem. U pražských Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Na stejné trati pak v úterý večer narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Po nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.