Nejdříve tropy, pak přijdou silné bouřky s přívalovými dešti

Teplé počasí v Česku ve středu vyvrcholí tropickými teplotami. Na 33 stupňů Celsia by mohla teplota vystoupat v dolním Polabí, v Poohří a na Plzeňsku. Ve čtvrtek přes Česko bude přecházet zvolna k severovýchodu studená fronta a na ní se vytvoří přeháňky, místy i silné bouřky doprovázené přívalovými dešti a ojediněle i kroupami. V deštích by mohlo spadnout až 40 litrů vody na metr čtvereční. Výstrahu dnes na webu a facebooku zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tropické teploty od 30 do 33 stupňů dnes meteorologové čekají ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji a na Českolipsku. Lidé by se měli vyvarovat vysoké zátěže, měli by hodně pít neslazené nealkoholické nápoje a minerálky. Děti a zvířata by neměly být na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech. Po čtvrteční bouřce se mírně ochladí na 26 až 28 stupňů. Další fronta by měla přejít v sobotu.

Silné bouřky meteorologové očekávají ve čtvrtek po 11.00 v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Během dne se zřejmě objeví v ostatních krajích republiky. Přívalový déšť může zaplavit sklepy, vítr může v nárazech lámat větve stromů nebo poškodit elektrické vedení. Večer budou bouřky místy přecházet do deště.

V Česku panují v posledních dnech horka, v neděli byl první tropický den s teplotou přes 30 stupňů a maxima každý den stoupají.