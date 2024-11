Nejlepší nabídku na obchvat Náchoda 3,2 mld. dala Eurovia CZ, 79 pct předpokladu

Nejvýhodnější nabídku v tendru na stavbu obchvatu Náchoda dalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sdružení firem Eurovia CZ, Stavby mostů, Marti a Eurovia SK. Nabídlo cenu 3,18 miliardy korun bez DPH, tedy 79 procent předpokládané ceny. Nabídky do tendru podaly čtyři subjekty. Na síti X to dnes uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na stavbu obchvatu, o jehož vybudování město usiluje přes 20 let, má ŘSD pravomocné stavební povolení.

Tendr na obchvat Náchoda ŘSD zahájilo 31. května a původní první termín pro podání nabídek byl 9. srpna. Kvůli dodatečným dotazům uchazečů o vysvětlení nebo změnám a doplnění projektové dokumentace ŘSD následně termín pro odevzdání nabídek několikrát odsunulo až na dnešek. ŘSD podalo uchazečům 61 vysvětlení a zodpovědělo jim asi 260 dotazů.

Stavba by podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla měla začít v první polovině roku 2025. Původně zamýšlený termín zahájení stavby do konce letošního roku se kvůli prodloužení tendru nenaplní. Stavba by měla trvat zhruba tři roky. Předložené nabídky nyní bude ŘSD hodnotit.

Z podaných nabídek vyplývá, že všichni uchazeči nabídli cenu nižší, než byla předpokládaná cena 4,05 miliardy korun. Po finančně nejvýhodnější nabídce firmy Eurovia CZ následují nabídky v pořadí 3,38 miliardy korun, 3,59 miliardy a 3,68 miliardy korun. Eurovia CZ a další dva uchazeči nabídli záruční dobu 84 měsíců, jeden uchazeč nabídl 120 měsíců. Jména uchazečů kromě Eurovie CZ ŘSD nezveřejnilo.

Firma Eurovia CZ spolu s firmou Mados MT od letošního léta v katastru Náchoda buduje přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí. Stavba asi za 450 milionů korun by měla být hotová na konci roku 2026 a v náchodské čtvrti Běloves bude napojená na obchvat Náchoda .

Dvacetitisícový Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejzatíženějším dopravou. Vede přes něj veškerý tranzit do Polska. Po zářijovém otevření obchvatu Jaroměře a po otevření dálnice D11 k Jaroměři v roce 2021 řidiči absolvují celou zhruba 40 kilometrů dlouhou trasu mezi Hradcem Králové a Náchodem mimo vesnice.

Obchvat Náchoda bude dlouhý 6,5 kilometru a mimo město svede tranzitní dopravu ze silnice I/33. Součástí stavby bude i 930 metrů dlouhá přeložka silnice I/14, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou a od průmyslové zóny Solnice - Kvasiny se závodem Škody Auto.

Obchvat bude mít dva tunely o celkové délce 463 metrů, dvě mostní estakády celkem dlouhé 583 metrů a dvě mimoúrovňové křižovatky.