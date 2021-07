Nejrizikovějšími hazardními hrami jsou on-line kurzové sázky, zjistila studie

Nejrizikovějšími hazardními hrami jsou podle průzkumu mezi pracovníky adiktologických služeb pro hráče on-line kurzové sázky a on-line i off-line technické hry jako automaty či ruleta. Podle adiktologů se v posledních třech letech výrazně zvýšil počet lidí s hráčskou poruchou, kteří hrají hazardní hry on-line. Vyplývá to ze studie Think Tanku Racionální politiky závislostí, s jehož závěry ve středu novináře seznámil jeho ředitel Jindřich Vobořil.

"On-line hazardní hra byla hlavní problémovou hrou 70 procent klientů," řekl Vobořil s odkazem na výsledky dotazníkové studie, v níž na otázky odpovídali sociální pracovníci, psychologové a psychoterapeuté, kteří poskytují adiktologické služby v Česku hráčům hazardních her. Průzkumu se v dubnu zúčastnilo 18 respondentů, kteří pracují celkem asi s tisícovkou osob, které se potýkají s problémovým hráčstvím.

Od roku 2018 se podle účastníků studie výrazně zvýšil počet lidí, kteří jsou klienty adiktologických ambulancí kvůli hraní on-line her. Naopak počet lidí, kteří se hazardu oddávají v kamenných kasinech a hernách, se snižuje. V ambulancích se tak ze zhruba 60 procent setkávají s lidmi, jimž hráčskou poruchu způsobily hlavně on-line technické hry, loterie a kurzové sázky uzavírané přes internet před nebo během sportovního utkání nebo jiné události. Zvláště kurzové sázky označují za nejvíce rizikové jak patologičtí hráči, tak terapeuti, kteří s nimi pracují.

Přesun k on-line hraní je podle psychologa a výzkumného pracovníka Národního ústavu duševního zdraví Ladislava Csémyho problémem v desítkách zemích včetně Česka. Důvodem je podle něj to, že je hra přes internet dostupnější než hra v kamenné provozovně, člověk se hře může oddávat v pohodlí domova a zůstává při ní v anonymitě. V České republice se podle Csémyho vloni ve specializovaných zařízeních s hráčskou poruchou léčilo 900 lidí. Dalších 2200 osob vyhledalo v loňském roce pomoc kvůli patologickému hráčství v nezdravotnických zařízeních.

Podle Vobořila je potřeba zavést účinná opatření, která by byla prevencí rozvoje hráčské poruchy u hraní on-line her. Za vhodná opatření označil například detekci hráčů, kteří jsou vznikem závislosti ohrožení, prostřednictvím poradců na herních stránkách nebo prostřednictvím automatických systémů vyhodnocujících ukazatele na hráčském účtu nebo to, aby provozovatelé her měly za rozvoj hráčské poruchy u hráčů vyšší zodpovědnost. Potřebné by podle něj bylo i zpřísnění pravidel pro reklamu na hazardní hry, do nichž Češi v loňském roce vložili 393 miliard korun.