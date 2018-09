Nejsou to běžní imigranti. Senátoři žádají Babiše o přijetí sirotků

Osmadvacet senátorů, tedy třetina osazenstva horní parlamentní komory napříč politickým spektrem, vyzývá premiéra Andreje Babiše (ANO) a vládu, aby Česko přijalo 50 syrských sirotků. Na společné prohlášení upozornila Česká televize. Podle skupiny zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, ocitly se v tragické situaci bez vlastní vůle.

"Žádáme Vás a vládu České republiky o rychlou pomoc těmto dětským sirotkům žijícím nyní v přelidněných řeckých uprchlických táborech. Učiňte, prosím, urychleně taková opatření, aby Česká republika mohla být jednou z těch zemí, která dokáže účinně a bezodkladně pomáhat v nouzi nejvyšší," uvádí prohlášení, které je k dispozici.

Pod výzvu se podepsali vedle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) místopředsedkyně Miluše Horská za KDU-ČSL, její stranický kolega Petr Šilar, Václav Láska z klubu Senátor 21, sociální demokrat Jiří Dienstbier či Michael Canov z hnutí STAN a Lumír Aschenbrenner z ODS.

V doprovodném dopise senátoři uvádějí, že považují za samozřejmé, že kritéria pro přijetí dětí by byla stanovena jednoznačně tak, "abychom přijímali skutečné sirotky, především malé děti, které jsou nejzranitelnější v těžké životní situaci"... "Stejně tak předpokládáme, že by bylo jasně stanoveno, na jakou dobu a za jakých podmínek by si je české rodiny mohly převzít do pěstounské péče s respektováním stávajících českých zákonů."

Iniciativa europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL) přijmout 50 syrských sirotků vyvolala v posledních dnech silnou veřejnou i politickou reakci. Ve středu o tématu jednali i poslanci. Babiš už dříve řekl, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let.

Šojdrová se sejde s Babišem v pátek. Uvedla, že se jednání zúčastní i senátoři a zástupci iniciativy Češi pomáhají. Europoslankyně chce Babiše oslovit konkrétním návrhem. Mezi hlavními body plánu je, že program by byl uskutečněn na základě bilaterální spolupráce mezi ČR a Řeckem. Výběr dětí by mělo zcela v gesci ministerstvo vnitra.