Nejvíce oxidu uhličitého v Česku loni vypustila elektrárna Počerady

Nejvíce oxidu uhličitého (CO2) ze zdrojů v Česku loni opět vypustila elektrárna Počerady - přes 4,5 milionu tun. Elektrárnu loni provozoval ČEZ, od letošního ledna patří do skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na druhém místě je elektrárna Tušimice II. Uhelný zdroj, který provozuje ČEZ, loni vypustil více než 3,7 milionu tun CO2. Obě elektrárny byly největšími znečišťovateli i v loňské statistice. Na data ze systému obchodování s emisními povolenkami, která zveřejnila Evropská komise, ve čtvrtek v tiskové zprávě upozornily ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha.

Elektrárna Počerady proti roku 2019 vypustila loni zhruba o 200 tisíc tun CO2 méně. U elektrárny Tušimice II pokles činí zhruba milion tun CO2. Třetím největším znečišťovatelem je, stejně jako v předchozí statistice, paroplynová elektrárna Vřesová Sokolovské uhelné. Ta loni vypustila přes 3,2 milionu tun CO2, v roce 2019 to bylo 3,9 milionu tun.

"V čele žebříčku se překvapení nekoná - umístila se tam velká plýtvavá elektrárna Počerady, která podobně jako elektrárna Chvaletice nikdy neprošla komplexní rekonstrukcí a která nedodává žádné teplo," uvedl Lukáš Hrábek z Greenpeace. "Obě si teď žádají o výjimky z emisních limitů, aby mohly být provozovány i nadále. Ať už vláda rozhodne o konci uhlí jakkoli, je jasné, že Počerady i Chvaletice by se měly co nejdříve uzavřít. Zvlášť v situaci, kdy Česká republika vyváží více elektřiny, než tyto dvě elektrárny dohromady vyrobí," dodal. O dočasnou výjimku ČEZ požádal loni v březnu.

"Elektrárna Počerady byla i loni největším jednotlivým zdrojem emisí oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu. Vypustila více než všechny náklaďáky a autobusy dohromady. Pálí nejvíce uhlí ze všech elektráren a s nejnižší účinností. Vyrobená elektřina pokrývá jen část našeho vývozu," řekl energetický expert Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Do desítky největších zdrojů CO2 v Česku patří sedm uhelných elektráren a tři průmyslové podniky. "Ve všech případech je však hlavním důvodem vysokých emisí využívání uhlí," podotkli zástupci ekologických organizací.

Uhelná komise loni v prosinci doporučila vládě ukončit využívání uhlí v Česku do roku 2038. Ministry termín rozděluje. Materiál Uhelné komise tak byl počátkem února stažený z jednání vlády, aby ho mohla připomínkovat ministerstva a vybrané instituce. Stejně jako komise volily mezi lety 2033, 2038 a 2043. Proti scénáři doporučeném komisí jsou také ekologické organizace. Odklon od uhlí by podle nich měl nastat nejpozději do roku 2033.