Některé pálenice Vysočiny už vyrábí pálenku z třešní, letos čekají dost ovoce

Některé pěstitelské pálenice na Vysočině už začaly vyrábět pálenku z první letošní úrody, lidé tam zatím vozí hlavně třešně. Podle oslovených provozovatelů pálenic a zahrádkářů, by ovoce mohlo být na zahrádkách letos celkem dost. Podle údajů celního úřadu vyrobily pálenice na Vysočině za minulou sezonu přes 200 tisíc litrů stoprocentního alkoholu, skoro čtyřikrát víc než o rok dřív, kdy se ovoce v kraji neurodilo.

Pálenice ve Stonařově na Jihlavsku zahájila pálení ve středu, podle provozovatele Jiřího Smejkala později než obvykle. Připomněl to, že se lihovarský rok počítá od 1. července do 30. června. "Většinou začínáme kolem toho prvního (července), ale jak to jaro bylo takové opožděnější, tak i to ovoce je o nějakých 14 dní později," řekl.

Lidé zatím vozí hlavně třešně, s meruňkami je to místy horší. Smejkal podotkl, že třešňovice je výborná, ale pracná pálenka. "Natrhat metrák třešní je pracné," poznamenal. Kolik ovoce nakonec bude, se podle Smejkala ukáže až na podzim. "Zdá se, že až tolik nebude peckovin, ale zase je o to víc jablíček. Nebude to asi takové jako loni. Loni ta sezona byla velice pěkná," řekl.

Některé pálenice na webu informují o tom, že budou fungovat od srpna. Výrobu zvyšují s podzimním dozráváním ovoce, hlavně jablek, hrušek a švestek.

Pálenice provozovaná zahrádkářským svazem ve Žďáru nad Sázavou začne vyrábět nejspíš počátkem příštího měsíce. Podle předsedy žďárského sdružení Českého zahrádkářského svazu Josefa Hedbávného to zatím vypadá tak, že by na zahradách mohlo být dost jablek i švestek. Třešně podle něj místy nebyly.

"Loňská sezona se dá hodnotit kladně. Bylo dost švestek a ovoce vůbec," uvedl Vladimír Klubal za pálenici v Úsobí na Havlíčkobrodsku. Ani ta zatím sezonu nezahájila.

V minulé kampani pálenice v tomto kraji podle údajů Celního úřadu pro Kraj Vysočina vyrobily skoro 203.974 litrů stoprocentního alkoholu. O rok dřív to bylo 52 434 litrů a v sezoně od července 2018 do konce června 2019 jejich produkce převýšila 212 tisíc litrů. Pálenic eviduje úřad v kraji 48.