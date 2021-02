Některé pražské laboratoře zkoušejí novou metodu testování ze slin

Novou metodu PCR testů na covid-19 ze slin, kterou vyvinula firma Diana Biotechnologies (DB), využívají některé pražské laboratoře - zatím v pilotním provozu. Za společnost, sídlící ve Vestci u Prahy, to uvedla Marijana Šutová ve čtvrteční tiskové zprávě. Standardně tuto technologii používá několik laboratoří na Moravě. Testování ze vzorku slin je podle DB stejně přesné jako pomocí odběrů z nosohltanu. Na trhu je nyní několik odběrových sad různých tuzemských výrobců, které umožňují PCR testování z úst.

Odběr vzorků ze slin má být příjemnější než výtěr z nosohltanu, podle DB je sada vhodná i pro samoodběr. Člověk si nejdříve odkašle do roušky a pak odplivne do zkumavky, uzavřenou zkumavku poté předá personálu na odběrovém místě. Šutová uvedla, že proces testování je rychlejší díky následné pokročilé automatizaci a tomu, že před PCR testem není při této technologii nutná izolace virové RNA. Výsledek testu přístroj v laboratoři ukáže do hodiny a půl.

"Naše testy ze slin již standardně využívají laboratoře AGELLAB na několika odběrových místech na Moravě, v pilotním provozu nyní testy ze slin zavádějí i pražské laboratoře PREVEDIG, GHC Genetics a VIDIA Diagnostika," uvedl finanční ředitel společnosti Martin Dienstbier. Podle Dienstbiera může při plném vybavení každá laboratoř otestovat až pět tisíc vzorků denně. "S rostoucím zájmem zvedáme také výrobní kapacity a jsme připraveni produkovat miliony testů měsíčně," uvedl Dienstbier.

Zástupci společnosti už dříve uvedli, že výrobní kapacita je 20 tisíc testů denně. Ředitel a hlavní vývojář DB Václav Navrátil připomněl, že PCR testy vyvinuté společností umí také určit, zda je testovaný nakažen takzvanou britskou mutací covid-19.

Společnost má certifikaci pro klinickou diagnostiku u Státního ústavu pro kontrolu léčiv i povolení pro využití v rámci Evropské unie.

Pro neinvazivní odběr jsou v Česku na trhu sady několika výrobců. Patří k nim třeba Gargtest vzešlý ze spolupráce Ústavu molekulární translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a soukromé sféry. Při odběru člověk kloktá tekutinu, kterou vyplivne do kalíšku. Výrobní kapacity jsou až 60 tisíc testů denně. Pomocí savé houbičky by se měly odebírat vzorky sadou firmy GeneSpector, vyrobí až 20 tisíc testů denně. Pro výtěr z úst je vhodná i sada společnosti Bioinova. Ta chce dodávat do 50 tisíc testů týdně.