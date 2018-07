Nemocnice koupila lístky na koncert od agentury spojené s vedením

Příbramská nemocnice si objednala 152 lístků na koncert německé hudební skupiny Alphaville, která zavítá do středočeského města v říjnu. Podle nemocnice má jít o benefit pro zaměstnance. Zarážející je ovšem fakt, že vstupenky na koncert zajišťuje agentura SNT, s níž je spojen místní zastupitel a jeden z členů vedení nemocnice Petr Větrovský (ČSSD). Zprávu o možném střetu zájmů přinesl server iROZHLAS.cz.

Vstupenky v celkové hodnotě 120 tisíc korun si nemocnice objednala v březnu. V té době už byl Větrovský ve vedení představenstva nemocnice. O objednávce lístků ale nevěděl. "Tato zakázka nebyla na programu jednání představenstva. Tím, že jsem to neschvaloval, se ve střetu zájmů necítím. Pro Příbram je to mimořádná událost, že sem tahle legendární kapela přijede. Tak se asi využilo nabídky a koupily se lístky," sdělil pro iROZHLAS.

Pokud by ovšem v představenstvu o koupi vstupenek jednali, hlasování by se nezúčastnil. "Pokud by to přišlo na představenstvo, tak bych buď odešel, nebo bych nehlasoval, protože bych to za střet zájmů považoval. Asi bych nechtěl, aby se to další rok dělo (znovu). Lidé by mohli začít říkat, že je to nějakým pravidlem," uznal.

Lístky však objednal sám ředitel nemocnice a bývalý starosta Dobříše Svatopluk Holobrada (ČSSD). "O objednávce jsem rozhodl já bez spolurozhodování kohokoliv dalšího," potvrdil s tím, že podle něj nejde o nic neobvyklého.

"Vstupenky na koncert jsou určeny zaměstnancům příbramské nemocnice a po dohodě s odboráři budou využity jako jeden z jejich benefitů. Na obdobném principu máme již dlouhodobě zakoupeno i několik ročních předplatných do příbramského divadla, které je hojně využíváno," doplnil Holobrada.

Agentuře pomáhá v komunikaci

Agenturu SNT, jež lístky na koncert zajistila, vede Větrovského partnerka Jitka Doubravová. V agentuře ji pomáhá v oblasti komunikace s jednotlivými umělci. "Za firmu občas jednám, zejména co se týče jednání s hvězdami. Jednal jsem třeba teď se Sylvestrem Stallonem. To občas pro tu firmu udělám, že umělce dojednávám," popsal svou náplň práce.

Agentura nabídla nemocnici lístky na Alphaville sama. "Když začínáme nějakou akci, obešlu různé firmy, volám jim. Z Příbrami to byly Kovohutě, Ravak a další velké firmy," uvedla majitelka SNT Doubravová.

Na celou situaci si nicméně hodlá posvítit hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). "Já rozhodně pověřím pana radního Roberta Bezděka, který má v gesci oblast zdravotnictví, aby se o situaci nákupu lístků blíže informoval a vyhodnotil, zda šlo o něco, co si vyžaduje hlubší kontrolu," odpověděla na dotaz iROZHLASU.