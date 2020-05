Nemocnice v Brně přijala ženu s covidem-19 ve vážném stavu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala v pondělí z ostravské nemocnice pacientku s nemocí covid-19 ve vážném stavu. Je první, které bude nemocnice podávat lék remdesivir. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí svaté Anny Dana Lipovská. Nemocnice má remdesivir pro deset lidí. Stará se o pacienty s koronavirem ve vážném stavu. Nyní má dva takové pacienty, jeden ale nesplňuje podmínky pro podání remdesiviru.

Svatoanenská nemocnice je jedna ze čtyř, kterou ministerstvo zdravotnictví určilo jako garanta léčby remdesivirem. Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice.

V Jihomoravském kraji nepřibyl přes noc žádný nový případ nemoci covid-19, k pondělnímu ránu bylo 486 potvrzených případů od začátku pandemie. Vyplývá to z webových stránek ministerstva zdravotnictví. S nemocí v kraji zemřelo 16 lidí, byli ale v průměrném věku 75 let a měli více vážných chorob, uvedli hygienici. Naopak se vyléčilo 325 lidí.

V kraji podle posledních informací hygieniků podstoupilo testy na koronavirus více než 6700 lidí, pozitivních případů je tedy kolem sedmi procent z testovaných. V karanténě je asi 100 lidí, dalších sto je v takzvané karanténě pendlerů a repatriantů. Pendleři jsou lidé cestující do zahraničí kvůli zaměstnání. Repatrianti jsou lidé, kteří se vrátili do vlasti z ciziny.

Nákazou jsou zasažené všechny regiony a věkové kategorie. Nejvíce případů v kraji je v Brně, a to přes 180. Břeclavsko má 120 případů, desítky se objevují na Znojemsku, Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku, desítka je na Hodonínsku. Nejméně nakažených je u dětí, nejvíce ve věkové kategorii od 25 do 34 let, a to skoro 100.

V ČR bylo k pondělnímu ránu 8123 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Celkem 280 lidí s nemocí zemřelo, 4482 se z ní vyléčilo.