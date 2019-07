Neposkytnutí auditních zpráv? Vláda námi pohrdá, zní ze Senátu

Za pohrdání Senátem označila horní komora přístup vlády kvůli tomu, že mu ministerstva odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv Evropské komise, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO). Tři ze čtyř oslovených ministerstev navíc odmítla vyslat své zástupce do senátní komise pro posouzení auditů. Ministři navíc odmítli přijít na čtvrteční zasedání komise, uvedl její předseda Zdeněk Nytra (ODS).

Senát v usnesení, které podpořilo 57 ze 72 přítomných senátorů s výjimkou zástupců vládního hnutí ANO a pěti členů ČSSD, vyzval vládu ke spolupráci se svými orgány.

Nytra uvedl, že postoj ministerstev je v rozporu se zákonem o jednacím řádu Senátu, podle něhož ministerstva mají poskytovat horní komoře materiály pro její činnost. Senátoři také odmítli námitky, že audity jsou důvěrné, neboť členové horní komory Parlamentu jsou oprávněni se s důvěrnými dokumenty seznamovat.

Komise má do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu. Měla by se rovněž zabývat chystaným stanoviskem českých úřadů k auditům a pokusit se porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy. Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Premiér to opakovaně odmítá, návrh auditu nepovažuje za seriózní.