Nikulinovo vydání bylo odloženo. Údajný hacker zatím zůstane v Česku

Údajného hackera Jevgenije Nikulina zatím nelze vydat ke stíhání ani do USA, ani do Ruska. Ústavní soud (ÚS) totiž odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost vydání do obou zemí. Odklad potrvá, dokud ÚS nerozhodne o Nikulinově stížnosti. Termín nelze podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové předjímat.

Stručné usnesení o odkladu vykonatelnosti vydal ÚS v únoru, od úterý je dostupné v jeho databázi. Nebýt toho, že se Nikulin na ÚS obrátil, záviselo by jeho vydání už jen na úvaze ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Městský soud totiž loni konstatoval, že vydání je možné do obou zemí, které o Nikulina požádaly.

Ústavní stížnost sama o sobě nemá odkladný účinek. Soud však může rozhodnout o odkladu, pokud to není v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon napadeného rozhodnutí znamenal pro pisatele stížnosti nepoměrně větší újmu, než která při odkladu vznikne někomu jinému. Podmínky jsou podle soudců splněné.

"Ústavní soud (...) přistoupil k odkladu vykonatelnosti ústavní stížností napadeného usnesení Městského soudu v Praze, aniž by jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti," stojí v usnesení.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016.

Ministr spravedlnosti podle nedávného vyjádření rozhodne o tom, zda vydá Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska, hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Prezident Miloš Zeman žádal Pelikána o to, aby Nikulin byl vydán do Ruska.

Nikulin v Česku také požádal o azyl, avšak neuspěl. V pátek jeho žalobu na vnitro projedná v pankrácké vazební věznici Městský soud v Praze.