Nová vládní opatření: roušky na zastávkách i zavřené restaurace

Přehled opatření, která v pondělí přijala vláda kvůli šíření nového typu koronaviru:

Uzavření všech škol

Od středy 14. října do neděle 1. listopadu. Pro prezenční výuku jsou uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přejdou na distanční výuku. Podle opatření, vyhlášených minulý týden, s platností od úterý byly uzavřeny střední a vysoké školy (či hromadná výuka na základních uměleckých školách). Otevřeny zůstaly mateřské školy a první stupeň základních a nižší stupeň víceletých gymnázií. Pro žáky druhého stupně ZŠ platilo, že do školy chodí polovina tříd a zbytek měl výuku distanční; po týdnu se to mělo obrátit.

Omezení shromažďování

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu. Omezení shromažďování na šest osob (s výjimkou rodin či zaměstnání). Dosud platilo, že ve vnitřních prostorech s výjimkou škol nebo pracovišť jsou možné aktivity do deseti lidí, ve venkovních prostorách pak do 20 lidí. Od úterka to platilo i pro bohoslužby a jiné náboženské obřady. Pro svatby se mělo od pondělí 19. října vztahovat omezení na nejvýše 30 lidí.

Uzavření restaurací a barů

Od středy 14. října do úterý 3. listopadu. Budou zcela uzavřeny restaurace a bary, platit bude zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. První celostátní omezení otevírací doby začalo po prázdninách platit 18. září, zavřeno muselo být mezi půlnocí a šestou ráno. Večerní otevírací doba se zkrátila do 22:00 od 24. září a od úterka pak do 20:00. Omezoval se také počet lidí u stolu - nejprve na šest lidí od 5. října, od úterý pak na čtyři (v jídelnách v obchodních centrech jen dva).

Roušky na zastávkách

Od úterý 13. října do odvolání. Lidé budou muset nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy. Povinné zakrývání nosu a úst se začalo vracet od 1. září, odkdy bylo nutné na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb nebo v prostředcích veřejné dopravy. Od 9. září pak byly roušky povinné v pražských obchodech a nákupních centrech. Následující den začala platit povinnost zakrytí nosu a úst v celé ČR na úřadech, ve společných prostorách škol, v obchodech, firmách, kancelářích a všech dalších vnitřních prostorách. Od 18. září začaly být povinné i ve třídách při výuce (s výjimkou prvního stupně ZŠ).