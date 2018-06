Nové metody obžalovaných: deprese a duševní choroby

Obvinění v Česku v posledním roce spoléhají na deprese. Ta totiž představuje novou cestu, jak pozastavit trestní stíhání a vyhnout se trestu. Některým jedincům to však skutečně prochází. Podle žalobců to souvisí s novelou trestního řádu, která to umožňuje. Informaci uvedl server aktualne.cz.

V posledním roce začali podle policie a státní zástupkyně Lenky Bradáčové obvinění tvrdit, že trpí depresemi a psychickou poruchou v souvislosti s policejním vyšetřováním. Z toho důvodu požadují přerušit stíhání. "Objevily se případy, kdy sám obžalovaný vyhledá lékaře a je léčen až v souvislosti s probíhajícím trestním řízením před soudem," říká státní zástupkyně a dodává, že současně dotyčný užívá větší množství léků.

Podle žalobců se tímto způsobem snaží vyhnout potrestání, což potvrzuje i novela trestního řádu z loňského roku. Změna zákona umožňuje zastavit trestní stíhání osobám, jimž "duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání". Obviněni jsou povinni předložit o svém stavu zprávu od psychiatra, kterou následně přezkoumává najatý znalec.

Simulaci a záměrné vyhýbání se soudnímu procesu potvrzuje i vrchní žalobkyně Bradáčová. "V obecné rovině lze sdělit, že jsou případy, kdy po přibrání znalce k posouzení duševního stavu obžalovaného, je prokázána simulace závažné duševní poruchy obžalovaným," říká vrchní žalobkyně. Zároveň ale neuvádí konkrétní čísla, pouze přiznává, že několik obviněných bylo ve svém pokusu úspěšných.

Prezident Unie státních zástupců Jan Lat ale upozorňuje, že by nakonec nemohl být stíhán téměř nikdo. "Chápu, že je trestní řízení pro každého obviněného traumatizující, ale laicky řečeno si nedokážu představit, že by to vedlo k takové psychické poruše, která by znemožnila vedení stíhání a vedla k přerušení řízení," vysvětluje Lata. Dodává, že pokud se počet takových případů zvýší, bude nutné to začít řešit.