Nové zázemí třebíčského zimního stadionu má být postavené do zimy

Nové zázemí pro hokejisty na třebíčském zimním stadionu by mělo být postavené během podzimu. Bylo jedním z důvodů, proč město v dubnu zahájilo rekonstrukci stadionu asi za 517 milionů korun. Do zimy by podle vedoucího projektu ze společnosti PKS stavby Tomáše Novotného měl mít stadion i novou střechu. Zakázku na modernizaci zimního stadionu získalo sdružení firem PKS stavby a Geosan.

"Koncem září nebo začátkem října začneme sundávat trapézy (trapézový plech), a dáme tam nové. A nad něj přijde nová skladba střechy," řekl dnes ČTK Novotný. Kromě zázemí se nyní pracuje i na nových přípojkách nebo na obnově ocelové konstrukce uvnitř haly. "Do zimy chceme stihnout kompletně střechu a budeme se věnovat vnitřnímu uspořádání tribun, které jsou kombinací ocelové konstrukce a prefabrikované železobetonové konstrukce," uvedl Novotný.

Nové zázemí má vyrůst v západní části stadionu, kde dřív stávala strojovna. "Celá přístavba je prefabrikovaná. To znamená, že to kamiony přivezou, jeřáb postaví, a hned máme strop. Pak už začneme vyzdívat," řekl Novotný. Pro skeletovou stavbu se zatím ve svahu budují základy. "Trochu nás tam překvapila skála, takže musela nastoupit těžká technika, kladiva. Bylo to trošku zdržení, ale máme termín uvedení do provozu v lednu 2026, na který by to nemělo mít žádný vliv," dodal.

Z původního stadionu zůstane především ocelová konstrukce. Nové budou výplně obvodových zdí včetně pásových oken na severní stěně, která se na úkor chodníku mírně posune. Zásadní změnou bude nové kluziště a změna technologie jeho chlazení nebo vnitřní uspořádání haly, ve které už nebude místo pro stojící diváky. Všechna místa budou na sezení.

Další letos zahájenou velkou stavební akci pro město provádí společnost Metrostav DIZ. Pracuje na rekonstrukci koupaliště Polanka, která bude stát více než 185 milionů korun bez DPH. "Vyměňovaly se vany, budou se vyměňovat technologie a práce se týkají také kompletní rekonstrukce provozního objektu," řekl dnes ČTK stavbyvedoucí Karel Mazal.

Nové bazény budou nerezové. Dělnici už pro ně vybetonovali podkladní vrstvy. A právě založení bazénů stavbu zatím asi o 15,4 milionu prodražilo. Původně zakázku Metrostav DIZ získal s cenou 170 milionů. V rozporu s projektem bylo ale nutné pod budoucími bazény hloubit více a také více betonovat, protože podloží nebylo homogenní a zatížení bazény by nezvládlo. "I s touto víceprací, která byla objemově i časově docela náročná, jsme při prodloužení pracovní doby stále ještě v předstihu před termínem dokončení," řekl Mazal. Podle smlouvy má rekonstrukce plaveckého areálu skončit v květnu příštího roku.

Zatím je hotové dětské brouzdaliště. Montují se nerezové bazény a hotové jsou patky pro tobogan nebo jeho dojezd, připravuje se obnova věží. Přes zimu by měli dělníci pracovat především uvnitř provozní budovy. Součástí dodávky je také úprava zeleně okolo koupaliště, jejíž součástí bude i zavlažovací systém.