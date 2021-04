Novela exekučního řádu by mohla malým bytovým družstvům přinést problémy

Novela exekučního řádu, kterou má příští týden projednávat Sněmovna, by zejména malým bytovým družstvům a společenstvím vlastníků mohla přinést velké problémy. Významně posiluje práva dlužníků na úkor věřitelů. V pátek to sdělil Svaz českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Neuhrazení poplatků může způsobit například omezení dodávek tepla nebo energie do bytových domů, dodal svaz.

"Příští týden budou poslanci projednávat novelu exekučního řádu, která má velké množství pozměňovacích návrhů a může být schválena ve zcela nevyhovující podobě. To by mělo za následek nadbytečnou regulaci exekucí a významné posílení práv dlužníků na úkor věřitelů. Plánované úpravy by zejména pro malá bytová družstva a společenství vlastníků mohly znamenat katastrofu," uvedl předseda svazu Jan Vysloužil.

Pokud nebude možné efektivně vymáhat nezaplacené příspěvky od členů bytových družstev, jako například zálohy na služby a poplatky spojené s užíváním bytu, podle Vysloužila se mohou družstva dostat do finančních problémů. "Neplatič v domě je vždy velký problém. Setkáváme se i s případy, kdy výše pohledávky za dlužníkem jsou i stovky tisíc korun. Jde o případy, které se už teď někdy řeší několik let. Dlužník byt obývá i přesto, že neplatí. Existence nevymoženého dluhu jednoho člena družstva či společenství může pak způsobit pád jiných do dluhové pasti," uvedl dále Vysloužil. Svaz podle něj aktuálně neeviduje nárůst absolutní výše dluhů, znepokojuje ho ovšem nárůst podílu nevymahatelných pohledávek.

Vládní novela mimo jiné předpokládá, že věřitelé by hradili zálohu na náklady vymáhání dluhu. Věřitele by podle zdůvodnění vedla ke zvážení, zda jsou majetkové poměry dlužníka takové, že by pohledávka mohla být úspěšně vymožena. Někteří poslanci ale chtějí zálohu vyškrtnout, jiní omezit ji na určitý okruh pohledávek a dát věřiteli právo požádat o odpuštění zálohy.

Předloha zavádí tříletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor musel zastavit bezvýslednou exekuci i bez návrhu a souhlasu věřitele. Věřitel by postup mohl odvrátit zálohou na náklady řízení. Bezvýsledná exekuce by ale mohla trvat nejdéle devět let. Podle výborových úprav by tento princip v případě vícečetných exekucí neměl dopadat na ty pohledávky, které takzvaně čekají v pořadí.

Svaz českých a moravských bytových družstev je zájmovým sdružením bytových družstev či společenství vlastníků jednotek s působností v celé České republice. Poskytuje svým členům odbornou metodickou pomoc a zastupuje je v jednáních s vládou, Parlamentem a dalšími státními i nestátními orgány a organizacemi. Je členem mezinárodních družstevních organizací a udržuje styky se zahraničními institucemi obdobného typu.