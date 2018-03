Novičok se v Česku nemůže vyrábět, neznáme jeho strukturu

Chemická zbraň novičok se v Česku nemůže vyrábět, neznáme totiž strukturu látky. Znalosti o tomto jedu máme jen částečné z veřejně dostupných materiálů. Tvrdí to alespoň bývalý vedoucí Katedry farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jiří Bajgar, který se o jedu v jedné knize sám zmiňoval. Informoval o tom server iRozhlas.cz.

Rusko prohlásilo, že nejpravděpodobnějším výrobcem smrtícího jedu, kterým byli otráveni dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija v anglickém městě Salisbury, bylo Česko, Slovensko, Velká Británie nebo Švédsko. Tohle nařčení je ale zcestné, neboť u nás neznáme ani přesné složení látky.

"Objevily se i neověřené zprávy o existenci nervově paralytické látky v bývalém SSSR pod názvem novičok; struktura této látky nebyla zveřejněna," píše Bajgar ve sborníku Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve od Cyrila Klementa z roku 2011.

Bajgar v knize dále uvádí, že "k výzkumu zdravotnické ochrany před účinky nervově paralytických látek (a také dalších látek) je nutné tyto syntetizovat. V bývalém Československu to bylo realizováno ve VOZ 072 Zemianske Kostoľany (Slovenská republika), kde probíhala laboratorní syntéza těchto látek (v žádném případě nešlo o výrobu chemických zbraní!) na vysoké úrovni."

V tehdejším Československu se novičok nemohl syntetizovat, protože se nevědělo, o co jde. "Spíše (se syntetizovaly) různé látky, které by strukturálně byly buď podobné, nebo nějaké další, abychom mohli vyvíjet ochranu," uvedl pro iRozhlas.cz Bajgar. Podle něj si Rusové našli, že se o novičoku u nás napsalo dost publikací, a tak bylo snazší nás označit za terč. "Novičok tady určitě nebyl. Rusové pouze z internetu a dostupných publikací zjistili, že z bývalého Československa - a poté i z České republiky - je relativně spousta prací o této problematice. Česko je v této oblasti, přestože je malé, uznávané a z toho zřejmě vycházeli," řekl.

Přesně se neví, co to je za látku

Fakt, že neznáme strukturu této nebezpečné paralytické látky, potvrdil i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. "Obecně není známo, co se rozumí pod látkou novičok, co to chemicky je.

Existují spekulace o osmi různých chemických složeních, ale přesně vám to nikdo neřekne," sdělila rozhlasovému webu Markéta Bláhová, vedoucí oddělení pro kontrolu zákazu chemických zbraní. "Vzhledem k tomu, že přesně nevíme, co je to za látku, tak logicky ani nemáme standardy a laboratoře se mohou pouze na základě nějaké další analýzy pokusit stanovit pravděpodobnou strukturu těchto látek," doplnila svou informaci.