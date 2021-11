Novou knihu rekordů pokřtil Tomáš Přibyl, který má nejvíc podpisů kosmonautů

Novou Českou knihu rekordů ve čtvrtek v Pelhřimově pokřtil autor literatury faktu Tomáš Přibyl, který má ve sbírce vlastnoruční podpisy víc než 560 kosmonautů. Jeho sbírka je největší zřejmě i ve světě, řekl dnes novinářům Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která spravuje databázi českých rekordů.

"Česko je sběratelská velmoc, kupodivu i ve sbírání podpisů kosmonautů. Ale znovu bych v téhle době začínat nechtěl," řekl Přibyl. Víc než stovka kosmonautů už zemřela. "Druhá věc, hodnota těch podpisů letí raketově v čase. Teď se v jedné aukci v Brně prodal podpis (prvního kosmonauta Jurije) Gagarina za 28 tisíc korun," řekl sběratel. I podpisy některých žijících kosmonautů se podle něj prodávají za desítky i nižší stovky tisíc korun.

Svého času mělo podle Přibyla Československo v tomto směru velkou výhodu. "Ten západní svět, když lidé odtud psali o podpisy kosmonautů, to měl jako jakousi partizánskou činnost. Budeme to posílat za želenou oponu. A naopak, sovětští kosmonauti, ti to měli jako 'bratrský' úkol," řekl. Tento obor sběratelství podle jeho předpokladu ukončí komerční lety do vesmíru.

O kosmonautiku se Přibyl začal zajímat v roce 1986, jako jedenáctiletý kluk, kvůli tragédii amerického raketoplánu Challenger. Nyní je autorem mnoha článků i knih z oblasti kosmonautiky, pracuje jako kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. "V té kosmonautice jsem samouk, ale jsem srdcař," řekl.

Podpisy kosmonautů Přibyl sbírá od 90. let. S více než 260 lidmi, kteří uskutečnili let na oběžnou dráhu, se potkal osobně, i díky účasti na jejich mezinárodních setkáváních. Podpis prvního člověka na Měsíci Neila Armstronga kdysi dostal od kamaráda pod stromeček. "Podpisy jsem získal osobně, nákupem, výměnou, něco mně i kamarádi ze začátku dali a co zdůrazňuji, nikdy jsem žádný podpis neprodal," shrnul.

Jak přibývá vesmírných letů, Přibylova sbírka se rozrůstá, několikrát už měl pohromadě podpisy všech kosmonautů. Při zápisu do České knihy rekordů jeho sbírka čítala 566 podpisů. "Chyběl mi jeden jediný podpis, je na cestě. Od té doby, co byla (sbírka) zapsaná, na konci srpna, do vesmíru odstartovalo 14 dalších kosmonautů," řekl Přibyl. Podotkl, že někteří letěli opakovaně a jejich podpisy už měl.

Česká kniha rekordů vychází po třech letech. Sedmé vydání obsahuje 1596 údajů, přes 2200 fotografií a 390 QR kódů s přístupem k videím z rekordních pokusů. Jedna z kapitol je věnovaná rekordům v karanténě. "Je tam člověk, který si doma v obýváku postavil dva stoly a běhal kolem nich dokola a uběhl maraton," uvedl Marek. Podrobnosti k publikaci jsou na www.dobryden.cz.