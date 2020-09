Nový web Portál Pražana bude oficiálně spuštěn ve čtvrtek

Pražský magistrát a jeho firma Operátor ICT (OICT) spustila v posledních dnech ve zkušebním provozu nový Portál Pražana, který po vzoru státního Portálu občana umožní obyvatelům Prahy zajistit si přes internet různé žádosti a povolení. Oficiálně bude portál spuštěn ve čtvrtek. Novinářům to ve středu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a šéf OICT Michal Fischer. Nyní mohou lidé přes internet vyřešit 15 agend, další funkcionality budou podle Fischera přibývat.

Portál vznikal zhruba rok a z velké části podle Fischera interně v OICT. Na zaplacení vývojářů také padlo asi 70 procent z více než 20 milionů korun, které letos město na vývoj a provoz portálu vyhradilo, dodal. Tato částka by se podle něj měla zhruba opakovat i příští rok, kdy bude pokračovat vývoj a budou se doplňovat funkcionality. Poté by se měla snižovat.

Nyní podle Fischera lidé mohou přes portál vyřešit asi 15 podání či žádostí, například žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, žádost o záštitu primátora nebo oznámení o konání shromáždění. "V následujících měsících budeme přidávat poměrně rychlým tempem další," řekl Fischer. Nyní jich je podle něj v plánu 88.

Primátor Hřib uvedl, že kromě funkcí sloužících občanům portál umožní lepší digitalizaci úřadu. "Doufám, že Portál Pražana zůstane prioritou pro celou radu a budeme do něj dále investovat," řekl s odkazem na rozpočtové potíže města dané pandemií koronaviru.

Ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla řekl, že zdrojový kód Portálu občana je otevřený a agentura podporuje samosprávy v jeho využití. "Je to důležité z toho důvodu, aby všechny portály, co vznikají, působily na občany a podnikatele úplně stejně," řekl. Prezident ICT unie Zdeněk Zajíček pak přiblížil projekt, kterým chce unie společně s Českou bankovní asociací na základě nedávné změny zákona umožnit přístup do Portálu občana i Portálu Pražana prostřednictvím přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. To by mělo být možné v příštím roce.